Barack Obama trauert um Pelé: „Er verstand die Kraft des Sports, Menschen zusammenzubringen“

Die Nachricht sorgt weltweit für große Trauer: Brasiliens Fußballlegende Pelé ist im Alter von 82 Jahren an Krebs gestorben. Seit dem 29. November wurde der dreimalige brasilianische Weltmeister im Albert-Einstein-Krankenhaus von São Paulo behandelt. Am Donnerstag schrieb Pelés Tochter Kely Nascimento auf Instagram: „Alles, was wir sind, sind wir dank dir. Wir lieben dich auf ewig. Ruhe in Frieden.“

Edson Arantes do Nascimento, genannt Pelé, gilt als der größte Fußballer der Geschichte und gewann mit Brasilien 1958, 1962 und 1970 die Weltmeisterschaft. Doch nicht nur die Fußballwelt trauert um den Star, auch zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Sport und Kultur zeigen sich bestürzt und sprechen der Familie ihr Beileid aus.

Barack Obama

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama twitterte zum Tod von Pelé: „Pelé war einer der größten Fußballer, die je gespielt haben. Und als einer der bekanntesten Athleten der Welt verstand er die Kraft des Sports, Menschen zusammenzubringen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und allen, die ihn geliebt und bewundert haben.“

Michael Buffer

Der bekannte Ringsprecher Michael Buffer schrieb: „Eine der größten Legenden aller Sportarten ist von uns gegangen! Ruhe in ewigem Frieden mit Ruhe und Respekt.“

Usain Bolt

Auch der ehemalige Sprintstar Usain Bolt zeigte seine Anteilnahme: „Eine Sportlegende. Ruhe in Frieden König Pelé“, twitterte der achtfacher Olympiasieger.

Lula da Silva

Brasiliens Präsident Lula da Silva ehrte seinen Landsmann mit folgenden Worten: „Ich hatte das Privileg, das die jüngeren Brasilianer nicht hatten: Ich habe Pelé in Pacaembu und Morumbi live spielen sehen. Nein, ich sah, wie Pelé eine Show abzog. Denn wenn er den Ball bekam, machte er immer etwas Besonderes, was oft in einem Tor endete.“

Burna Boy

Der Afrobeat-Musiker Burna Boy zeigt auf Twitter ebenfalls seine Trauer: „RIP Pelé. Ein Mann mit einem starken Vermächtnis, das für immer in Erinnerung bleiben wird. Legenden sterben nie, sie werden immer in den Herzen der Menschen in Erinnerung bleiben.“

Ralf Stegner

Und SPD-Politiker Ralf Stegner schrieb: „Nach Uwe Seeler ist nun auch der große Pelé verstorben. Was für ein trauriges Jahr für den Fußball.“

Seine letzten Tage hatte Pelé im Kreise seiner Familie im Krankenhaus verbracht. Zuletzt verschlechterte sich sein Gesundheitszustand weiter. Die Chemotherapie hatte laut Medienberichten nicht mehr angeschlagen. Pelé hinterlässt sieben Kinder und seine Ehefrau Márcia Cibele Aoki.

