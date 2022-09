Die Zahl der Klagen gegen Großkonzerne und Bundes- und Landesregierungen für mehr Klimaschutz wächst. Automobilkonzerne sollen sich bis 2030 vom Verbrennungsmotor verabschieden, der Verkehrsminister die gesetzlichen Vorgaben zur CO₂-Reduktion bei seinem Sofortprogramm einhalten und die Bundesregierung beim Klimaschutzgesetz nachbessern. Können Gerichte das Klima retten? Antworten von Barbara Hendricks (SPD), die von 2013 bis 2018 Bundesumweltministerin war.

Hätten Sie in Ihrer Zeit als Bundesumweltministerin gedacht, dass Gerichte einmal die Politik ermahnen müssten, sich an die selbst gesteckten Klimaziele und internationale Abkommen zu halten?

Um ehrlich zu sein, nein. Diese Klagen waren zum Zeitpunkt der Verfassungsbeschwerde neu in Deutschland und auch international kaum verbreitet. In den Niederlanden war kurz vorher bereits die niederländische Regierung vom Gericht aufgefordert worden, gegen die hohe Feinstaubbelastung vorzugehen. Aber für uns in Deutschland war es ein Novum, dass die Verfassungsbeschwerde vom Bundesverfassungsgericht angenommen wurde. Ich habe mich aber über das Urteil gefreut, das vom Gericht am 29. April 2021 verkündet wurde. Das Gericht hat das Gesetz ja nicht verworfen, sondern es nur für unzureichend erklärt. Es hat die Politik aufgefordert, auch über 2030 hinaus konkrete Maßnahmen festzulegen, um die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen.

Der Wirtschaft wurde eine höhere Priorität als dem Klima eingeräumt. Barbara Hendricks, Bundesumweltministerin a. D.

Sie haben das Gesetz mit dem Klimaschutzplan am Ende Ihrer Amtszeit noch mitvorbereitet. Empfanden Sie das Urteil als Kritik?

Nein, wir hatten zwar den Klimaschutzplan beschlossen, aber das Gesetz hat die nächste Regierung noch verschärft und verabschiedet. Und innerhalb einer Regierung gibt es auch immer unterschiedliche Interessen. In meiner Zeit als Bundesministerin habe ich immer wieder gemerkt, dass die natürlichen Gegner der Umweltministerin der Landwirtschaftsminister, der Verkehrsminister und der Wirtschaftsminister sind. Deshalb war es nicht immer leicht, als Umweltministerin in einer Bundesregierung vieles durchzusetzen. Ein solches Urteil, wie das des Bundesverfassungsgerichts, ist für die Umweltministerin eine große Unterstützung.

Hatten Sie in Ihrer Zeit als Umweltministerin den Eindruck, dass oft Wirtschaft vor Klimaschutz geht?

Ja, die Prioritäten waren damals noch anders festgelegt. Der Wirtschaft wurde eine höhere Priorität als dem Klima eingeräumt. Ich bin bis März 2018 Umweltministerin gewesen und Fridays for Future begann mit dem Schulstreik von Greta Thunberg nach den Sommerferien 2018. Im Herbst folgten dann auch Demonstrationen in Deutschland. 2018 und 2019 hatten wir außerdem zwei extrem heiße Sommer in Folge, sodass den Menschen der Klimawandel sozusagen spürbar auf die Pelle gerückt ist. In der Gesellschaft gab es mehr Unterstützung für den Klimaschutz und auch innerhalb der Bundesregierung hat das die Gewichte noch einmal verschoben. Wäre das zwei Jahre früher passiert, hätte ich es als Umweltministerin leichter gehabt.

Jetzt sollen klimaschädliche Kohlekraftwerke wieder hochgefahren werden. Hat sich nach der Verfassungsbeschwerde die Klimaschutzpolitik wirklich nachhaltig verändert?

Mein Eindruck ist, dass es tatsächlich ein Umdenken gab und allen klar ist, dass es keinen Weg zurück gibt. Natürlich ist es ein vorübergehender Rückschlag, wenn wir jetzt wieder Kohlekraftwerke aus der Reserve hochfahren. Das ist gar nicht zu bestreiten. Aber innerhalb der Politik und übrigens auch in der Wirtschaft will die Mehrheit nicht zurück zu fossilen, klimaschädlichen Energieträgern. Spätestens nach der Flut im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen ist allen klar geworden, dass wir das Klima konsequent schützen müssen.

Überhaupt darf man in Deutschland sehr viel schneller fahren, etwa auf Bundes- und Landstraßen, als in vielen anderen Ländern Europas. Das ist auf Dauer nicht haltbar. Barbara Hendricks, Bundesumweltministerin a. D.

Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert, dass sich Regierungen aber nicht trauen, unbequeme Maßnahmen für mehr Klimaschutz zu beschließen. Teilen Sie die Auffassung?

Es stimmt, dass wir uns mit Verboten schwertun. Es geht aber auch um Gebote und Pflichten. Die angekündigte Solardachpflicht auf Neubauten ist zum Beispiel eine vernünftige Maßnahme. Ich bin auch davon überzeugt, dass es früher oder später zu einem Tempolimit auf Autobahnen in Deutschland kommt. Als einziges Land in Europa gibt es das hier noch nicht. Überhaupt darf man in Deutschland sehr viel schneller fahren, etwa auf Bundes- und Landstraßen, als in vielen anderen Ländern Europas. Das ist auf Dauer nicht haltbar.

Immer wieder gibt es Klagen gegen den Staat, weil er die eigenen Umwelt- und Klimaschutzgesetze nicht einhält. Zum Beispiel die Klagen der Umwelthilfe wegen hoher Feinstaubbelastung an vielbefahrenen Straßen in über 40 Städten.

Nachdem es die erste Welle an Klagen gab, haben die Städte viel unternommen, um die Feinstaubbelastung zu reduzieren und Fahrverbote zu verhindern. Die Umwelthilfe hat damit tatsächlich einen Erfolg für den Umweltschutz erringen können. Bereits die Androhung der Klagen der Umwelthilfe haben in vielen Städten umfangreiche Maßnahmen in Bewegung gesetzt.

Die Gerichte anzurufen sollte nur das letzte Mittel der Wahl sein. Barbara Hendricks, Bundesumweltministerin a. D.

Bei der Verfassungsbeschwerde und auch bei den Klagen gegen Unternehmen fordern oft junge Menschen mehr Klimaschutz. Wie wichtig sind Gerichte heute für den Umwelt- und Klimaschutz?

Natürlich sind viele, gerade junge Menschen unzufrieden und sagen, das geht alles nicht schnell genug, und ihr müsst mehr tun. Dafür habe ich Verständnis. Aber in Wirklichkeit ist die Politik gehalten, gute Klimaschutzpolitik zu machen. Die Gerichte anzurufen sollte nur das letzte Mittel der Wahl sein. Natürlich können die Gerichtsurteile hilfreich sein. Aber es stimmt nicht, dass die Politik nichts tun würde und deswegen Gerichte Klimaschutz betreiben müssten.

Schauen wir in die Zukunft: Wie gut ist Deutschland auf die Klimakrise vorbereitet?

Im Klimaschutzgesetz haben wir fünf Bereiche festgelegt, in denen eine bestimmte Menge CO₂ in einem bestimmten Zeitraum eingespart werden soll. Energie, Industrie, Verkehr, Wohnen und Landwirtschaft. Dass wir diese Ziele erreichen, wird bei Wohnen und Verkehr sehr schwierig werden. 40 Prozent des Primärenergiebedarfs in Deutschland entfallen auf den Bereich Wohnen. Bei Bestandswohnungen den Energieverbrauch zu reduzieren ist schwer, das Wichtigste sind effiziente Heizsysteme. Das ist auch viel einfacher als zum Beispiel Dämmmaßnahmen. Viele Wohnungen wurden ohne besondere Beachtung von Klimaschutz und Ressourceneffizienz vor Jahrzehnten gebaut.

Und beim Verkehr?

Im Bereich Verkehr ist in den vergangenen Jahren am wenigsten geschehen. Zwar sind die Motoren der Pkw sehr viel sparsamer und stoßen weniger CO₂ aus, aber dafür gibt es viel mehr Autos als zum Beispiel 1990. Der Individualverkehr hat massiv zugenommen. Die Autos sind heute auch viel größer und schwerer und fressen den technologischen Vorteil der vergangenen Jahrzehnte wieder auf. Wir brauchen die vollständige Umstellung auf Elektromobilität bei Pkw und auf Wasserstoff bei schweren Nutzfahrzeugen. Das ist noch eine große Aufgabe.

