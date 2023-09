Bartsch: Baerbocks China-Äußerung schadet Amt und Land

Studie zum Bildungssystem

Umfrage: Schulen in NRW schneiden besonders schlecht ab

In Deutschland sind viele Menschen mit dem Schulsystem unzufrieden. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass das vor allem für Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen gilt. Dort schnitt das Bildungssystem „so schlecht wie in keiner anderen Region Deutschlands“ ab.