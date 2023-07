Basarmentalität? Drei Handelsreisende in Vilnius

Gegen Recep Tayyip Erdogan kann man sagen, was man will. Aber als robuster Verhandler ist der Mann ein Naturtalent. Ungerührt verknüpfte der türkische Präsident am Montag mal eben die Verhandlungen um den Nato-Beitritt Schwedens mit den Verhandlungen um den EU-Beitritt der Türkei: „Öffnen Sie zuerst den Weg für den Beitritt der Türkei in der Europäischen Union, und dann werden wir ihn für Schweden öffnen, so wie wir ihn für Finnland geöffnet haben.“

Quer durch Europa stand manchem, der das hörte, erstmal die Kinnlade offen. Erdogan, schimpften Kritiker, habe den Beitritt Schwedens lange genug blockiert - er schade der Nato, wenn er sich jetzt auch noch zum „Erpresser“ aufschwinge. Empört twitterte in Berlin der SPD-Außenexperte Michael Roth: „Der Nato-Gipfel ist doch kein türkischer Basar!“

Roth war auf dem Holzweg, stilistisch wie inhaltlich. Erstens steht es einem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages schlecht zu Gesicht, türkische Basare irgendwie herabzusetzen. Auch dort bilden am Ende Angebot und Nachfrage den Preis - auch wenn auf dem Basar zu Beginn der Verhandlungen vielleicht beide Seiten ihr Auseinanderliegen etwas dramatischer beschreiben, als es im Norden Europas üblich ist.

Jeder große Gipfel ist ein Basar

Zweitens müsste es Roth, der in Berlin viele Jahre Staatsminister für Europa war, eigentlich besser wissen. In Wahrheit ist jeder große internationale Gipfel, gerade wenn er gut läuft, ein Basar. Auf dem Basar von Vilnius wurde jetzt der Streit um den Nato-Beitritt Schwedens wegverhandelt. Es gibt zwar noch keine rechtswirksame Lösung, auch ein Datum steht noch aus. Doch politisch leuchtet seit der Nacht zum Dienstag grünes Licht aus Ankara.

Erdogan hat die Dinge ein bisschen chaotisch ins Schaukeln gebracht – aber damit immerhin die vorherige monatelange Erstarrung aufgelöst. Natürlich kann es keine echte Verknüpfung mit den EU-Beitrittsverhandlungen geben. Doch auf dem Basar geht es immer auch ums Emotionale. EU-Ratspräsident Charles Michel gab nach einem Gespräch mit Erdogan zu Protokoll, die EU und die Türkei wollten ihre Beziehungen „wieder in Schwung bringen“. Er habe dazu ein „gutes Treffen“ mit Erdogan gehabt. Mehr war im Augenblick gar nicht gefragt.

Grünes Licht für einen baldigen Nato-Beitritt Schwedens: Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei (l.), Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (M.) und Schwedens Premierminister Ulf Kristersson (r.) am späten Montagabend in Vilnius. © Quelle: IMAGO/TT

Bei jedem erfolgreichen Gipfel kommt irgendwann ein produktives Geben und Nehmen in Gang. Dass dabei mitunter auch sachfremde Dinge miteinander in Beziehung gesetzt werden, ist namentlich in Brüssel keine Seltenheit. Wie oft sind schon einzelne widerspenstige Staaten wundersam auf EU-Linie gebracht worden durch „package deals“, die ihnen an anderer Stelle Vorteile brachten?

Einen deutschen Kanzler versetzt man durch solche Abläufe nicht in Schnappatmung. Erst recht nicht den amerikanischen Präsidenten, für dessen Team es zur traurigen Routine gehört, vor wichtigen Abstimmungen dem einen oder anderen Senator, und sei er auch nur mathematisch bedeutsam, schöne neue Brücken oder funkelnde Forschungsprojekte für den heimischen Bundesstaat zu versprechen.

Eine Basarmentalität jedenfalls ist auch der westlichen Politik nicht fremd. Wo große historische Veränderungen anstehen, versucht jeder zu klären, was für ihn selbst drin liegt. Das ist ein natürliches und alles andere als überraschendes Verhalten – bei einzelnen Menschen in der Gesellschaft ebenso wie bei einzelnen Staaten in der internationalen Gemeinschaft.

Jeder denkt nicht zuletzt an sich

Auch in der Zeitenwende geht es ums Geschäft. Die unerhörte russische Aggression verlangt, keine Frage, eine Antwort des Westens. Kein Gipfelteilnehmer in Vilnius sollte aber so tun, als treibe ihn der reine Edelmut.

Joe Biden und Olaf Scholz zum Beispiel haben nicht weniger als Erdogan die Zukunft ihrer heimischen Wirtschaft im Blick. Die amerikanische Rüstungsindustrie steuert auf gigantische neue Geschäfte zu, vor allem bei Flugzeugen. Für die Deutschen könnten Hightech-Panzer zum neuen Exportschlager werden. Rheinmetall hat bereits das „beste Geschäftsjahr ever“ ausgerufen. Auch für Diehl Defence, Hersteller der Flugabwehr Iris-T, läuft es gut.

Manches, was derzeit als europäisches Verteidigungsprojekt bewimpelt wird, dürfte am Ende vor allem den Deutschen die Kassen füllen. Als Scholz im August 2022 die Luft­verteidigungs­ini­tia­tive „European Sky Shield“ anschob, kam das abseits stehende Frankreich aus dem Staunen nicht heraus. Inzwischen aber haben sich bereits 17 Staaten der deutschen Initiative angeschlossen. Mit Österreich und der Schweiz wollen neuerdings auch die ersten neutralen Staaten für das „Sky Shield“ Geld hinlegen.

Basarmentalität? Die Deutschen scheinen drauf und dran zu sein, vor dem Hintergrund eines laufenden großen Krieges ein großes Geschäft zu machen – während sie peinlichst darauf bedacht sind, nur ja nicht in diesen Krieg hineingezogen zu werden. Den Nato-Beitritt der Ukraine möchte Berlin möglichst weit weg schieben. Für diese Haltung wird es keine Sympathiepunkte regnen in nächster Zeit, schon gar nicht in Kiew. Dort wurde jüngst ein hohes Regierungsmitglied in kleinem Kreis sarkastisch und sagte, man sei ja als Ukrainer schon froh, wenn man die Rüstungsgüter aus den jetzt wieder angeworfenen deutschen Industrien wenigstens zum Vorzugspreis bekomme: „Ein Sportler, der vor aller Welt seinen Kampf gewinnt und immer ein bestimmtes Mineralwasser trinkt, bekommt ja von der Firma, für die er auf diese Art wirbt, auch schon mal eine Kiste geschenkt.“