Merz gegen Scholz: Schlagabtausch zwischen Kanzler und Oppositionsführer im Bundestag

In der Generaldebatte im Bundestag hat CDU-Chef Friedrich Merz Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck scharf kritisiert. Die Entlastungspakete seien ein „Sammelsurium an Kompromissen“, die Atomenergiepläne der Bundesregierung könnten Deutschland nachhaltig schaden. „Stoppen Sie diesen Irrsinn“, ruft Merz in Richtung Scholz. Der hält dagegen.