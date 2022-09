Bauministerin Geywitz will Schonfrist für Mieter bei Kündigungen

In Bordesholm öffnen am 6. November die Läden zum verkaufsoffenen Sonntag

Der Handwerks- und Gewerbeverein in Bordesholm drückt in den verbleibenden drei Monaten 2022 in puncto Veranstaltungen noch einmal richtig auf die Tube: Verkaufsoffener Sonntag, Wirtschaftsforum und eine After-Work-Currywurstparty beim neuen Dorfladen stehen an.