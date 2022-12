﻿Nach Zustimmung für AfD-Antrag: Sachsen-CDU ruft Bautzner Kreisverband zur Ordnung

Dresden. Es war eigentlich nur eine abendliche Abstimmung im Kreisrat von Bautzen – doch die Wirkung schlägt bis weit in die Landespolitik durch: Weil der ostsächsische CDU‑Ableger einem AfD‑Antrag zugestimmt hat, schaltet sich jetzt der Generalsekretär der sächsischen Union, Alexander Dierks, ein.

„Eine Zusammenarbeit mit der AfD steht für uns nicht zur Debatte und ist ausgeschlossen“, stellt Dierks gegenüber der „Leipziger Volkszeitung“ klar. Damit versucht er eine Art Schadensbegrenzung, da die Zusammenarbeit in Bautzen inzwischen bundesweit Wellen schlägt. Die Frage ist einmal mehr: Wie soll mit der AfD im politischen Alltag umgegangen werden?

Integrationsmaßnahmen sollen im Landkreis gekürzt werden

Hintergrund ist diesmal ein Beschluss, wonach Integrationsmaßnahmen des Landkreises Bautzen für „ausländische Staatsangehörige“ gekürzt werden sollen, die „im Bundesgebiet kein Aufenthaltsrecht haben und vollziehbar zur Ausreise verpflichtet sind“.

Betroffen wäre unter anderem die Sprachvermittlung. Ausnahmen sollen nur für Geflüchtete gelten, die „über eine geklärte Identität verfügen, Maßnahmen der Aufenthaltsbeendigung nicht rechtsmissbräuchlich verhindern und intensive Integrationsbemühungen vorweisen“. Dazu soll im März ein neuer Integrations­leitfaden vorgelegt werden.

Landrat hält AfD-Antrag für „völlig in Ordnung“

Die CDU stimmte nahezu geschlossen – bis auf eine Ausnahme – diesem Antrag der AfD zu. Die Kreis­verwaltung hatte eine Ablehnung empfohlen. Landrat Udo Witschas (CDU) hielt bei Radio Lausitz dagegen, dass der Antrag „inhaltlich völlig in Ordnung“ gewesen sei. CDU‑Kreistagsfraktionschef Matthias Grahl begründete die Zustimmung in der „Sächsischen Zeitung“ damit, dass man sich nicht an „Kindergarten­spielchen“ beteiligen wolle und einen Antrag nur deshalb ablehne, weil er von der AfD komme. Daneben votierte der Kreistag ebenso gegen die Einrichtung einer Unterkunft für etwa 200 Geflüchtete in Hoyerswerda.

Deutliche Kritik von Grünen, SPD und Linken

Die Kritik aus der Landespolitik ist vielstimmig. Die Grünen-Landeschefin Marie Müser sieht in dem CDU‑Votum „mehr als einen erneuten Dammbruch“. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen im Landtag, Valentin Lippmann, attestiert einen „Kontrollverlust“ der CDU-Bundes- und Landesspitze gegenüber ihrer Basis: „Die vermeintliche Brandmauer zur AfD existiert nicht. Es wird sich einen feuchten Kehricht darum geschert.“

Auch Sachsens SPD‑Landeschef Henning Homann fordert eine eindeutige Abgrenzung. „Das Verhalten in Bautzen erschüttert wieder einmal die Glaubwürdigkeit der CDU‑Spitze, die stets ihre klare Werthaltung beteuert. Aber was nutzt das, wenn die Worte der Spitze und das Handeln der Basis nicht zusammen­­passen?“, sagt Homann. Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt meint nahezu fatalistisch: „Gerade in diesem Landkreis kann man nicht mehr von einem Ausrutscher reden.“

AfD-Landeschef: Gespräche auf kommunaler Ebene normal

Während die CDU noch versucht, die Scherben zusammenzukehren, nimmt der AfD‑Landesvorsitzende Jörg Urban dankend die Bautzner Vorlage auf. „Selbstverständlich gibt es auf kommunaler Ebene Gespräche mit der CDU, die uns programmatisch am nächsten steht“, erklärt Urban und fügt hinzu: Es sei „nur zu begrüßen, wenn Politiker in der Sache handeln und sich nicht der Parteidoktrin unterwerfen“.

Dierks wiederholt hingegen seine Ablehnung und fordert im Nachhinein, dass in Bautzen eine eigene Initiative notwendig gewesen wäre: „Die CDU muss immer eine Position haben und sie selbstbewusst vertreten.“ Sören Voigt, der Erste stellvertretende CDU-Fraktionschef im Landtag und Kreisvorsitzende im Vogtland, springt dem Generalsekretär bei: „Es ist zu hoffen, dass der eine oder andere Kreisverband erkennt, wie wichtig es ist, eigene Positionen zu vertreten.“ Mit Blick auf die Landtagswahl 2024 und die zu erwartenden Auseinandersetzungen dürfte die Diskussion allerdings längst noch nicht beendet sein.

