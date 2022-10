Bayern fordert vom Bund Rettungsschirm für Gesundheit und Pflege

Welthungertag: Wie Organisationen in Kiel Bedürftige unterstützen

Der Welthungertag am 16. Oktober ist angesichts der Energiekrise auch in Kiel aktueller denn je. Es gibt in der Stadt viele Menschen und Einrichtungen, die Bedürftigen im Kampf gegen den Hunger helfen. Hier berichten vier, wie sie helfen und welche Herausforderungen es aktuell gibt.