Nach mehr als 60 Jahren sind in der Nacht die letzten Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gegangen: Neben den AKW Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg wurde auch Isar 2 im niederbayerischen Landshut abgeschaltet – zum Missfallen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.

Söder will AKW in Eigenregie weiter betreiben

Berlin. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) möchte nach eigener Darstellung Atomkraftwerke wie den abgeschalteten Meiler Isar 2 in Landesverantwortung weiter betreiben. Vom Bund verlangt er dafür eine Änderung des Atomgesetzes.

„Bayern fordert deshalb vom Bund eine eigene Länderzuständigkeit für den Weiterbetrieb der Kernkraft. Solange die Krise (bei der Energieversorgung infolge des Ukraine-Kriegs) nicht beendet und der Übergang zu den Erneuerbaren nicht gelungen ist, müssen wir bis zum Ende des Jahrzehnts jede Form von Energie nutzen“, sagte er der „Bild am Sonntag“. Bayern sei dazu bereit.

Ende der Atomkraftära in Deutschland Samstag wird ein historischer Tag für die Energiepolitik in Deutschland, der Atomausstieg tritt in Kraft. Die Debatte über die Kernkraft schwelt dennoch weiter. © Quelle: dpa

Die drei letzten Atomkraftwerke in Deutschland sind in dieser Nacht abgeschaltet worden - darunter auch Isar 2 in Essenbach im niederbayerischen Landkreis Landshut. Um 23.52 Uhr wurde der Meiler vom Netz getrennt, wie eine Sprecherin des Betreibers PreussenElektra der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Der Meiler Isar 2 war 35 Jahre lang in Betrieb, laut Betreiber ohne einen einzigen Störfall. Zusammen mit dem bereits 2011 abgeschalteten Block Isar 1 wurden demnach am Standort Essenbach in 44 Jahren rund 600 Milliarden Kilowattstunden Atomstrom in das Netz eingespeist.

Allein Isar 2 habe mit einer jährlichen Stromproduktion von etwa 12 Milliarden Kilowattstunden rund 12 Prozent des in Bayern verbrauchten Stroms geliefert, teilte das Unternehmen mit. 3,5 Millionen Haushalte seien damit „rund um die Uhr zuverlässig mit CO2-armem Strom“ versorgt worden. Zehnmal sei Isar 2 Weltmeister in der Jahresstromerzeugung gewesen.

Umweltschutzverbände und etwa die Grünen sind überzeugt, dass der Stromverbrauch künftig mit erneuerbaren Energien gedeckt werden kann. Neben Isar 2 gingen auch die AKW Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg vom Netz.

Den deutschen Atomausstieg hatte nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima 2011 die damalige Bundesregierung beschlossen. Eigentlich hätte er schon Ende 2022 vollzogen werden sollen. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energiekrise änderte die Ampel-Koalition nach einem Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Herbst jedoch das Atomgesetz, um die drei letzten AKW über den Winter bis Mitte April weiterlaufen zu lassen.

CSU, Freie Wähler und FDP in Bayern kritisierten den Atomausstieg zum jetzigen Zeitpunkt. Markus Söder hatte sich jüngst bei einem Besuch in Essenbach für eine erneute Verlängerung der Laufzeit ausgesprochen und zwar bis Ende dieses Jahrzehnts.

Es kann als ausgeschlossen gelten, dass die Ampel-Koalition auf die Forderungen aus Bayern eingeht. Denn dann wäre unter anderem die Frage der Endlagerung des in Bayern weiter produzierten Atommülls gesondert zu klären. Bei der bundesweiten Suche nach einem Endlager für den bisher angefallenen Atommüll steht Bayern bereits jetzt auf der Bremse, sobald es um eine Lösung auf dem Gebiet des Freistaats geht.

RND/dpa