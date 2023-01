Bayerns Gesundheitsminister kritisiert Lauterbachs Umgang mit Wieler

Trotz scharfer Bundesländer-Kritik: Polen will erstes Atomkraftwerk an der Ostsee bauen

Polen will groß in die Atomenergie einsteigen. Das erste AKW des Landes soll nordwestlich von Danzig an der Ostsee entstehen. In Polen ist die Mehrheit der Bürger für Atomkraft. Kritik an dem Vorhaben kommt aus Deutschland - droht damit neuer Ärger unter Nachbarn?