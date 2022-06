BDI-Präsident Russwurm kritisiert Corona-Politik der Bundesregierung

Johnson: Krieg in der Ukraine könnte langwierig werden – weil Putin „mit schierer Brutalität“ vorgeht

Noch am Samstag hatte der britische Premier Boris Johnson sich dafür ausgesprochen, den Eurovision Song COntest im kommenden Jahr in der Ukraine auszutragen. Nun schätzt er den Krieg in dem Land jedoch als langwierige Angelegenheit ein. Den Putin versuche, die Ukraine „mit schierer Brutalität“ in die Knie zu zwingen.