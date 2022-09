In London steigt die Terrorgefahr

Das Sicherheitsrisiko in der Hauptstadt des Vereinigten Königreichs war schon seit dem Tod der Queen hoch. In den kommenden Tagen steigt es noch einmal. Über dem Zentrum der Stadt kreisen Militär-Hubschrauber, bewaffnete Polizisten mit Ferngläsern positionieren sich auf Dächern der Häuser. Die Beerdigung der Monarchin wird am heikelsten.

London. Mit ihren gelben Warnwesten und der Aufschrift „Police“ auf dem Rücken sind Beamte der Londoner Polizei im Zentrum der Metropole aktuell omnipräsent. Immer zu zweit patrouillieren sie durch die Straßen und geben Besucherinnen und Besuchern auch zu Dingen Auskunft, die nicht zwangsläufig zu ihrem Aufgabengebiet gehören: Wo befindet sich das Ende der kilometerlangen Schlange? Wo müssen sich Menschen einreihen wenn, wenn sie Königin Elizabeth II. die letzte Ehre erweisen wollen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit dem Tod der Queen und der damit einhergehenden „Operation London Bridge“ sind die Beamten der Polizeibehörde „Metropolitan Police“ in Aktion und der Höhepunkt ist noch nicht erreicht. Anlässlich der Trauerfeier am 19. September in der Kathedrale Westminster Abbey muss die Behörde den größten Einsatz aller Zeiten bewältigen. „Es ist eine massive Herausforderung für die Met Police und für mich persönlich“, sagte der erst vor wenigen Wochen neu ernannte Polizeichef Mark Rowley.

Militär, Geheimdienste, Anti-Terror-Polizei

War das Sicherheitsrisiko in den vergangenen Tagen hoch, steigt es am kommenden Montag weiter. Das ist zu spüren. Über dem Zentrum der Stadt kreisen Militär-Hubschrauber, bewaffnete Polizisten mit Ferngläsern positionieren sich auf Dächern der Häuser über dem Regierungsviertel: Stets überwacht durch etliche Kameras drängen sich Massen von Menschen durch die Stadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Medienberichten sind über 10.000 Beamte auf den Straßen unterwegs, sowie 1.500 militärische Einsatzkräfte, darunter Fallschirmjäger, Mitglieder der Royal Navy sowie Personal der Royal Air Force (RAF). Die britischen Geheimdienste, der Inlandsdienst MI5 sowie das „Government Communication Headquarters“ GCHQ sind involviert, genauso wie die Anti-Terror-Polizei.

Sarg von Queen Elizabeth II. erreicht letzte Station in London Am Mittwoch soll die Leiche der Königin in einer feierlichen Prozession durch London in die Westminster Hall gebracht werden. © Quelle: Reuters

„Viele Staatsoberhäupter an einem Ort, das ist eine gefährliche Sicherheitslage“

Die Beerdigung der Monarchin ist der heikelste Tag, weil sich dann nicht nur Millionen Menschen in der Innenstadt aufhalten werden, sondern auch die etwa 2000 Gäste der Trauerfeier in der Westminster Abbey, darunter hunderte Würdenträger, Monarchen sowie Staats- und Regierungschefinnen und -chefs. Zu ihnen zählen US-Präsident Joe Biden, der kanadische Premierminister Justin Trudeau sowie EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Russland, Belarus sowie Syrien, Venezuela und Afghanistan sind laut Medienberichten nicht zum Staatsbegräbnis eingeladen worden.

„Viele Staatsoberhäupter an einem Ort, das ist eine gefährliche Sicherheitslage“, betonte Timothy Miller, ehemaliger Agent des US-Geheimdienstes. Die Sicherheitsbehörden haben eine „monumentale Aufgabe“ vor sich. Die „größte Sorge“ sei laut Sicherheitsexperte Simon Morgan die Gefahr von Terroranschlägen. Die Bevölkerung wurde deshalb dazu aufgerufen, wachsam zu sein und ihren Instinkten zu vertrauen. Der Appell erinnert an die durch Theresa May im Jahr 2016 eingeführte Kampagne „See it, Say it, Sorted“, „Nimm es wahr, Melde es und es wird geregelt“, die man in Großbritannien aus Bahnhöfen und Zügen kennt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwischen Trauer und Skepsis: Wie geht es weiter mit der britischen Monarchie? Millionen Menschen strömen nach London, um sich von Königin Elizabeth II. zu verabschieden. Gleichzeitig steht die Regierungsarbeit still, vereinzelt wurden Monarchiegegner verhaftet. Über die Trauer, ihre Grenzen und den pragmatischen Optimismus der Briten. Jetzt mit RND+ lesen

Wie die Organisation von hundert Staatsbesuchen auf einmal

Die Besuche der Politiker sollen aber nicht nur sicher, sondern auch reibungslos verlaufen. Ein Beamter verglich dies mit der Organisation von hundert Staatsbesuchen auf einmal. Die Gäste sind dazu angehalten, Linie und nicht Privatjet zu fliegen, aus logistischen Gründen. Um alle Gäste am Montag pünktlich zur Kathedrale zu bringen, sollen Staatschefs von einem geheimen Treffpunkt im Westen der britischen Hauptstadt aus mit Luxusbussen nach Westminster Abbey gefahren werden.

Um den Überblick über solche Operationen zu behalten, wurde unter der Aufsicht des britischen Außenministeriums ein Hauptquartier namens „The Hangar“ eingerichtet. Mehr als 300 Beamte wurden vergangene Woche in dem Moment, als der Tod von Königin Elizabeth II. bekannt wurde, von ihren üblichen Arbeitsplätzen hier her hierher versetzt. Gearbeitet wird seitdem rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag.

Nächtliche Einsätze sind auch nötig, um die Zeremonie zu üben, damit am Montag, dem wichtigsten Tag, alles glattläuft. Und so marschierten in den letzten Tagen vor Sonnenaufgang immer wieder Soldaten in traditionellen Uniformen durch die Straßen des Regierungsviertels. Zuletzt wurde der Marsch anlässlich der Trauerfeier zu Ehren der Queen geprobt. Dabei muss auch der Ablauf mit den Pferden exakt geplant werden, damit es nicht zu gefährlichen Überraschungen kommt.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter