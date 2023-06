Hannover. Vitali umfasst die Holme des Barrens mit beiden Händen, spannt die Muskeln an, die Unterarme, die Oberarme. Verzieht das Gesicht vor Schmerz, vor Anstrengung. Dann zieht er sich langsam empor, hebt sich aus dem Rollstuhl, konzentriert, langsam, immer weiter. Er stöhnt, gepresst, mit dunkler Stimme.

Bis er, tatsächlich, steht.

Zum ersten Mal, seit russische Granaten Ende September seine Beine zerfetzten, seinen Bauch aufrissen und die Splitter sich in sein Gesicht bohrten, in seinen Oberkörper.

„Und“, fragt Vitali in die Stille, „wann kann ich wieder Auto fahren?“ Er lächelt. Weil er weiß, dass er ungeduldig ist. Und weil er die Spannung durchbrechen will, mit der alle gerade auf ihn schauen. Seine Frau. Die Orthopädietechniker. Und wir, die Fotografin und der Journalist, die ihn seit zweieinhalb Monaten begleiten.

Splitter überall: Vitali kurz nach der Verwundung. © Quelle: Katrin Kutter

Tastend setzt er einen Fuß vor, dann den anderen, gestützt auf den Barren, aber es sind: die ersten Schritte. „Wunderbares Gefühl“, sagt er jetzt. Es gab Momente, in denen er dachte, er würde es nie wieder haben.

Die Geschichte des Vitali K. handelt von einem ukrainischen Soldaten, der bei einem Gefecht nahe Luhansk, im Osten der Ukraine, schwer verletzt wurde, der nach Deutschland gebracht wurde und hier versorgt wird. Und sie handelt von etwas, wovon seit dem Angriff Russlands, seit dem Beginn des Krieges also, erstaunlich wenig die Rede ist: vom Leiden der Menschen. Von dem, was die Bomben mit den Körpern der Soldaten machen.

Zur Behandlung in Deutschland

Es ist nicht klar, wie viele Soldaten in diesem Krieg bislang getötet oder verletzt wurden. Beide Seiten, Russland wie die Ukraine, sprechen nur über Verluste der jeweils anderen, nie über die eigenen. Nach Schätzungen sollen es jeweils weit über 100.000 sein.

Was man dafür kennt, ist die Zahl der Patienten, die bislang aus der Ukraine nach Deutschland geflogen wurden, um sie hier besser zu behandeln: Es sind, Stand Juni, 761 – Soldaten und Zivilisten, die Statistik des Bundesgesundheitsministeriums unterscheidet da nicht.

Vitali ist einer von ihnen. 55 Jahre alt, eigentlich Kleinbauer aus Wynniza, zuletzt Oberfeldwebel in der Armee. Hager, auch nach Monaten im Krankenbett noch muskulös, kurz geschorenes Haar, mit einem Gesicht, das nichts verbirgt – nicht Schmerz, nicht Wut, nicht Freude. 1,74 Meter groß, so steht es immer noch in seinen Papieren. Aber das stimmt nicht mehr.

Vitali, zuletzt Oberfeldwebel, an der Front in der Ukraine. © Quelle: privat

In der Ukraine haben ihm die Ärztinnen und Ärzte das linke Bein auf der Höhe des Oberschenkels amputiert, außerdem das Endglied des linken Mittelfingers und die Milz. Das rechte Bein, so hofften sie, würden die Medizinerinnen und Mediziner in Deutschland vielleicht retten können. Vitali wird nach Deutschland geflogen, nach Hamburg, kommt von dort an die Medizinische Hochschule Hannover (MHH). Doch auch die Ärztinnen und Ärzte hier können sein anderes Bein nicht retten.

Vitali war bis dahin noch nie woanders als in der Ukraine, er hat sein Land nie verlassen. Jetzt ist er in Deutschland, für erst mal sehr lange Zeit.

An einem Donnerstag Anfang April liegt er in einem Behandlungszimmer der MHH, die Amputation liegt vier Wochen zurück. Er hat schlecht geschlafen, „Schmerzen“, sagt er, es ist eines der wenigen deutschen Wörter, die er kann.

Er würde gerne Deutsch lernen, sagt Vitali, aber wie solle das gehen, wo er doch seit den Bomben auch fast taub ist, links komplett und rechts fast.

Vitali will zurück an die Front

Die Wunde an seinem Stumpf ist noch mit Dutzenden Metallklammern verschlossen, eine junge Ärztin zieht eine nach der anderen heraus. Vitali blickt starr an die Decke, mit unbewegtem Gesicht. „Doch, er spürt das“, versichert die Ärztin, jede einzelne Klammer. Aber Vitali lässt sich nichts anmerken.

„Ich will wieder kämpfen“, sagt Vitali später, „ich will zurück an die Front.“ Das sei das, was ihn antreibt. Im Krankenhaus wissen es alle, die Pflegerinnen und Pfleger, die Ärztinnen und Ärzte, so kennen sie ihn inzwischen. Vitali, das ist der, der zurück will. Auch wenn sie es nicht verstehen.

Die Bomben trafen ihn am 30. September im vergangenen Jahr. Er war bei Perwomaisk, einer kleinen Stadt, er war mit vier Kameraden unterwegs, als sie eine Drohne über sich bemerken, eine kleine mit vier Propellern. „Dann schossen sie mit Mörsern auf uns.“

Das war, erinnert sich Vitali, 14 Uhr am Nachmittag, die Russen hätten geschossen, bis sich niemand mehr bewegte. Die Bomben zerfetzten seine vier Kameraden, „junge Männer, 22, 23, 24 Jahre alt, alle tot“. Vitali liegt stundenlang in seinem Blut. Regungslos, damit sie nicht mehr schießen. „Ich dachte, auch ich schaffe das nicht, das wird nichts mehr.“ Erst am Abend gelingt es anderen Kameraden, zu ihm vorzudringen und ihn ins Krankenhaus zu bringen.

Um kurz nach Mitternacht klingelt bei Ludmila, seiner Frau, das Handy. „Eine unbekannte Nummer um die Zeit“, sagt sie, „da dachte ich mir schon, dass niemand anruft, um zu fragen, wie es mir geht.“ Vitali verliert zu dieser Zeit immer wieder das Bewusstsein; als ihm der Arzt in einem wachen Moment das Telefon reicht, sagt er: „Ich habe eine Neuigkeit für dich, die dir gefallen wird: Ich bin verwundet.“

Sie antwortet: „Dann lass das Kämpfen jetzt endlich sein, es reicht.“ Und er habe gesagt: „Ja, es reicht.“

Hilfe bei den ersten Schritten: Ludmila, Vitali, Detlef Grünzel. © Quelle: Katrin Kutter

Als sie und ihr Sohn am übernächsten Tag bei ihm im Krankenhaus ankommen, in Dnipro, nach acht Stunden Autofahrt, erwacht er gerade aus dem Koma. Die Ärzte haben ihm das Bein genommen, das Ende des linken Mittelfingers, sie operieren seinen Bauch, entfernen die Milz. Lange ist nicht klar, ob er überlebt. Als er Wochen später nach Hause kommt, stecken noch immer Schrapnelle in seiner Stirn.

Es ist Ludmila, seine Frau, die sie herauszieht. Wie sie das gemacht hat? „Mit Nagelschere und Pinzette.“ Wie lange sie dafür gebraucht hat? „Zwei bis drei Wochen.“ In Winnyza hat sie ein kleines Geschäft, sie verkauft dort Mode und nebenbei noch Baustoffe, was man so braucht. Jedenfalls dann, wenn sie nicht monatelang mit ihrem Mann in Deutschland ist. „Jetzt überlege ich, in Deutschland eine Pflegerinnenausbildung zu machen“, sagt sie. Ludmila lächelt. Was man sagen kann: Sie haben da noch was zu diskutieren.

Der Krieg dröhnt durchs Wartezimmer

Es ist jetzt Mitte April, der nächste Termin in der Klinik. Vitali ist nicht mehr stationär hier, sie haben eine kleine Wohnung in Hannovers Südstadt, jetzt wartet er vor der Chirurgie in der Medizinischen Hochschule. Vitali holt sein Handy raus, zeigt ein Video eines Kameraden, das er gerade bekommen hat. Ein Mann ist zu sehen, der einen Granatwerfer lädt, sich abwendet, die Ohren zuhält, dann ein Knall.

„Bachmut“, sagt Vitali und zeigt auf das Handy, da sind jetzt seine Kameraden. Die anderen Patienten schauen herüber. Weil Vitali nicht gemerkt hat, wie laut sein Handy ist. Er hört es nicht. Auf einmal dröhnt der Krieg in der Ukraine durch das Wartezimmer der MHH.

Als Vitali drankommt, wird es voll in dem schmalen Behandlungszimmer. Da ist die Studentin, die übersetzt. Die Orthopädietechniker, die ihm bald Prothesen fertigen werden. Der Arzt aus Boston, ein Amputationsspezialist, der sich den Patienten aus der Ukraine auch ansehen möchte. Vitali hebt den Stumpf, die Narbe verheilt, aber er sagt, er brauche neue Schmerzmittel, für ihn ist das das Wichtigste. Die Ärztin Jennifer Ernst sagt, er müsse trainieren, damit er Muskeln aufbaut. Aber Vitali zeigt auf seinen Bauch, auf die lange Narbe, die vom Nabel bis zum Brustbein reicht. „Schmerzen“, sagt er.

Jennifer Ernst, Vitalis Ärztin, ist 37 Jahre alt, seit einem Jahr leitet sie an der MHH den Bereich Innovative Amputationsmedizin. Der Begriff ist für sie an sich schon ein Statement. Früher, sagt Jennifer Ernst, hätten Ärzte Amputationen als chirurgischen Offenbarungseid gesehen, als medizinisches Versagen. „Das konnte ich nie nachvollziehen“, sagt sie. „Das habe ich nie so empfunden.“

Eine Ärztin kämpft für ihn

Für sie ist eine Amputation zugleich der Beginn von etwas Neuem. Eines anderen, aber nicht unbedingt schlechteren Lebens. Im Flur vor ihrem Büro hat sie ein postergroßes Cover der „Vogue“ aufgehängt, es zeigt Zainab El‑Eqawi, eine oberschenkelamputierte Moderatorin und Sportlerin, die für eine andere Wahrnehmung von Amputierten wirbt und modelt. Jennifer Ernst hat eine neue Operationstechnik aus Boston als Erste auch in Deutschland angewandt, mit der Amputierte über Nervenbahnen die Prothesen besser steuern können. Von fühlenden Prothesen erzählt die Medizinerin, von Prothesen also, mit denen Amputierte Druck oder Wärme wahrnehmen können, oder von „Augmented Humanity“, von „Erweiterter Menschlichkeit“.

„Wir müssen die Wahrnehmung ändern“, sagt Jennifer Ernst. In der Gesellschaft, und wohl auch in der Medizin. Dazu müssten alle zusammenarbeiten, Orthopäden, Techniker, Physiotherapeuten, Chirurgen. Deshalb wird es manchmal voll im Behandlungszimmer. „Die Evolution hat Tausende von Jahren gebraucht, um eine Extremität so zu gestalten“, sagt sie. „Es wäre anmaßend zu glauben, das könne jemand im Alleingang.“

MHH-Spezialistin Jennifer Ernst untersucht das in der Ukraine amputierte Bein. © Quelle: Katrin Kutter

Wenn Jennifer Ernst von Amputationen und Prothesen spricht, klingt manches noch nach Science-Fiction. Und dann gibt es, als Gegensatz, den sehr realen, sehr gegenwärtigen Krieg in der Ukraine. Sie selbst hat schon früher Kriegsopfer behandelt. Aber für die meisten Ärztinnen und Ärzte in Deutschland sei das eine Umstellung. Etwas, das sie erst lernen müssen: „Für einen deutschen Operateur ist das eine andere Herausforderung als sein Grundprogramm.“

Vitali ist der zweite Soldat aus der Ukraine, der in der MHH behandelt wird, insgesamt der siebte Patient von dort. Was die Behandlung bei ihm schwierig macht: die doppelte Amputation. Das Sprachproblem. Das Hörproblem. Die Zerstörung der Nerven durch die Explosion. Und schließlich die Keimbelastung – wie viele Patienten aus der Ukraine war Vitali mit mehreren multiresistenten Erregern infiziert. „Was kontaminiert war“, sagt die Ärztin, „haben wir amputiert.“

Seine Prognose? „Er wird wieder gehen können. Vielleicht mit Stock. Aber er wird wieder gehen.“ Jedenfalls: Wenn er trainiert. Und wenn er weiß, wofür er trainiert.

Beim nächsten Termin in der MHH, Anfang Mai, zeigt Vitali ein neues Video. Es ist derselbe Mann darauf zu sehen, der beim vorigen Mal in Bachmut die Granaten abgefeuert hat. Jetzt liegt er auf einer Trage. Zu sehen ist: aufgerissene Kleidung, ein zerfetzter Unterschenkel, Blut, ein bloßer Knochen, das Schienbein. „Er lebt“, sagt Vitali. Er habe sogar das Video selbst gemacht. Wie auch immer das möglich war.

Im Krieg seit 2014

Vitali kämpft nicht erst seit dem 24. Februar 2022 gegen Russland. Sondern seit 2014, seit der Invasion auf der Krim. Er hat sich damals freiwillig gemeldet. Seitdem ist ­Vitali im Krieg. „In der Schule habe ich gelernt: Wenn ein anderer dein Land betritt, dann musst du dich wehren“, sagt er. Aber eigentlich hätte er die Schule nicht gebraucht, um einen Grund zu finden.

Seine Großeltern stammten aus Tschetschenien, waren Gegner Stalins. Sein Opa sei für 25 Jahre im Lager gewesen, seine Oma, eine Dolmetscherin, für zehn. Vitali sei in Turkmenistan geboren, seine Eltern aber mit ihm in die Ukraine umgesiedelt worden. „Ich bin von ganzem Herzen Ukrainer“, sagt er. Aber schon als Russland in Tschetschenien Krieg führt, habe er überlegt hinzufahren und zu kämpfen. Gegen Russland. „Die Menschen haben Angst“, sagt Vitali, „wie unter Stalin.“

Vitali hatte das, was man eine schwierige Kindheit nennt. Seine Eltern starben, als er 14 war. Vitali kam ins Heim. „Ich bin es gewohnt zu überleben“, sagt er, und das gilt wohl für damals und für heute.

Für einige Monate landet er später auch im Gefängnis, wegen einer Prügelei, wie er sagt. Jedenfalls hat er seitdem zwei Tätowierungen auf den Unterarmen: links die Justitia, rechts die Freiheitsstatue. „Wie viel die Freiheit wert ist, merkst du erst, wenn du sie verlierst“, sagt Vitali heute.

Als er sich 2014 für den Krieg meldet, zunächst in einem Freiwilligenkorps, wird der Dienst für ihn zu einer Mischung aus Buße und Bestimmung. „Als Mensch mag ich nicht viel wert sein“, sagt er über sich. „Aber ein guter Soldat war ich immer.“

Nur dass es für andere zur Zumutung wird, dass er wieder in den Krieg zieht.

Ludmilas Wut

Anfangs belügt er Ludmila. Behauptet, dass er nur andere ausbilde und nicht selbst an die Front ziehe. Als sie am Telefon im Hintergrund Schüsse hört, sagt er: Das sind nur Übungen. „Aber dann habe ich ihn im Fernsehen gesehen, bei einem Bericht von der Front“, sagt Ludmila. „Da hatte sie mich ertappt“, sagt er.

Wütend war sie ja schon vorher. Weil es immer derselbe Ablauf war: Er nahm ihr Auto, ihr gemeinsames privates Auto, mit an die Front, weil sie nicht genug Militärfahrzeuge hatten – und da wurde es zerschossen. Wie viele Autos sie auf diese Weise verloren haben: Ludmila weiß es nicht mehr genau. „Elf, zwölf, 13“, sagt sie und zuckt mit den Schultern. Der letzte jedenfalls war ein VW Touran, gerade neu gekauft. Ihn zerstörten die Bomben, die auch Vitalis Beine zerfetzten.

Es war immer dasselbe: Sie sparten auf ein neues Auto, er nahm es mit in den Krieg, und ein paar Wochen später ist es zerstört. Ludmila ist es leid.

Und doch hat sie ihn geheiratet. Schon mitten in diesem neu aufgeflammten Krieg, am 16. September vergangenen Jahres. „Zwei Wochen vorher“, sagt sie. Zwei Wochen, bevor ihn die Bomben trafen, auf den Tag genau.

Vitali und Ludmila bei der Hochzeit – zwei Wochen, bevor er bei dem russischen Angriff schwer verletzt wird. © Quelle: Katrin Kutter

Trotzdem will er wieder zurück. In den Krieg. Jedenfalls sagt er das. Es ist, angesichts seines Zustands: schwer zu verstehen. Aber Grigroriy Bolotin sagt: „Das ist bei allen so. Alle wollen zurück.“

Der 36‑Jährige weiß das, weil er sie alle kennt. Den ukrainischen Offizier, der seinen Unterschenkel verloren hat und ein Jahr in russischer Gefangenschaft war. Oder den 29‑Jährigen, der im Krieg drei Finger ließ und nur darauf wartet, dass seine Behandlung in Deutschland vorüber ist. Als hätten sie ein schlechtes Gewissen, hier zu sein, in Sicherheit.

Hilfe für Veteranen

Bolotin ist zweifacher Vater, von Beruf Prüfingenieur, aber seit Krieg ist, hat er noch eine andere Aufgabe übernommen: Er betreut ukrainische Patienten in Deutschland. Schreibt für sie Behördenbriefe, geht zu Jobcenter und Sozialamt, übersetzt im Krankenhaus, vereinbart Termine. Zusammen mit seiner Frau Pavlyna und deren Freundin Oksana, beide Krankenschwestern. Oder er fährt mit ihnen, wie neulich, zum Fußball, Deutschland gegen Ukraine in Bremen, sogar Vitali war dabei.

Unterstützer Grigoriy Bolotin und Vitali beim Fußballspiel Deutschland gegen Ukraine in Bremen. © Quelle: privat

Das kostet Zeit. Theoretisch ist ja alles ganz einfach: Wer aus der Ukraine kommt und arbeiten kann, erhält Leistungen vom Jobcenter; die anderen bekommen Geld vom Sozialamt. Die einen sind gesetzlich krankenversichert, die anderen beim Amt. Praktisch aber muss er doch immer wieder nachfragen. Nur bei 10 Prozent gehe von vornherein alles glatt. Bolotin sagt das gelassen. Weil er weiß, dass es am Ende doch noch immer geklappt hat.

Die Aufgabe ist neu für ihn, einerseits – und andererseits auch wieder nicht. Er war 13, als er mit seinen Eltern nach Deutschland kam. Schon damals musste er für sie übersetzen, manche Paragrafen kennt er noch von damals. „Jeder hat seine Aufgabe“, sagt Grigroriy Bolotin. Und die Veteranen, betont er, hätten alle Hilfe verdient.

Als Vitali Mitte Juni mit seinem Rollstuhl in den Trainingsraum des Sanitätshauses John + Bamberg in Hannover-Kleefeld fährt, ist es der 259. Tag, seit die Bombensplitter in Perwomaisk seinen Körper durchlöcherten. Die beiden Prothesen, auf denen er nun zum ersten Mal wieder stehen soll, sind aufwendige Werke der Orthopädietechnikkunst. Mit Schäften aus Silikon, geformt nach Gipsabdrücken seiner Stümpfe. Mit computergesteuerten Knien, die jede Bewegung des Körpers, die sie über ihre Sensoren registrieren, unterstützen oder korrigieren.

Bombensplitter im Körper

Detlef Grünzel ist seit mehr als 30 Jahren Orthopädietechniker. Und während sich Vitali in die Schäfte zieht, sie mit Klettband festschnallt, sagt er: „Das ist jedes Mal spannend: Dieser erste Moment, in dem sich jemand aufrichtet. Daran kann man schon so viel ablesen.“

Vitali hat Schmerzen. Ausgerechnet am rechten Stumpf, der in Deutschland operiert worden ist und viel unproblematischer schien als der andere, der spitze, kurze. Und an der Schulter, in der wahrscheinlich noch ein Splitter steckt, genau weiß er das auch nicht.

Was Grünzel aber dann sieht, beeindruckt ihn. Vitali geht, er geht tatsächlich. Richtung Fenster, eine vorsichtige Drehung, und zurück. Zum Fenster. Zurück.

Die Knie dürfen nicht ins Ausland

Wie jemand mit den Prothesen zurechtkommt, liegt an seinem Trainingszustand, sagt Grünzel. Und an seinem Willen, an seinem Ziel. „Das sieht sehr, sehr gut aus“, sagt er, die Augen auf Vitali gerichtet.

So ist es für Vitali ein zwiespältiger Tag. Weil er einerseits erlebt, dass er eine gute Chance hat, mit den Prothesen eines Tages wieder selbst zu laufen. Und weil er andererseits erfährt, dass alles viel länger dauert, als er es gedacht hatte. Dass er mindestens das kommende halbe Jahr in Deutschland bleiben muss, weil bis dahin die Prothesen immer weiter angepasst und nachbearbeitet werden. Und weil die Knie an den Prothesen Leihmodelle sind, die er nicht mit ins Ausland nehmen darf. Hightech-Leihknie an der Front, das ist schon versicherungstechnisch nicht vorgesehen. Aber diese Fragen stellten sich ja auch bisher nicht.

„Schwere Eisenbeine“, sagt Vitali jetzt, jedenfalls übersetzt es die Übersetzungsapp so. Und auch wenn es falsch ist, weil die Prothesen weder schwer sind noch aus Eisen, trifft es wahrscheinlich ein Gefühl: dass ihm diese Beine noch fremd sind.

„Ich schlafe wohl besser im Tresor“

Als Vitali hört, was die vorläufigen Prothesen kosten, zusammen mehr als 50 000 Euro, schlägt er die Hände vor die Augen, schüttelt den Kopf. „Dann wäre es wohl besser“, sagt er dann, „ich schlafe im Tresor, oder?“

Er sitzt nun draußen, im Rollstuhl im Schatten, es ist still. Er sei Deutschland dankbar, sagt er. Für all die Hilfe. Und dass alles länger dauert, dass er viel länger bleiben wird als gedacht, damit finde er sich gerade ab.

„Der Krieg“, sagt er dann, „wird ja auch noch lange dauern.“ Er wird, so scheint Vitali zu hoffen, nicht zu spät kommen.