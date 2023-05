Zwei Jahre nach Festnahme: Blogger Protassewitsch zu acht Jahren Haft verurteilt

Gerichtsverhandlung beginnt

Schröder klagt gegen Bundestag: Bekommt der Altkanzler seine Privilegien zurück?

Vor Gericht will sich Gerhard Schröder (SPD) am Donnerstag sein Altkanzler-Büro mitsamt Mitarbeitern zurück erstreiten. Noch am selben Tag will das Berliner Verwaltungsgericht entscheiden, ob der 79-Jährige seine Privilegien als Ex-Kanzler wiederbekommt. Die hatte ihm der Haushaltsausschuss des Bundesstags vor einem Jahr gestrichen.