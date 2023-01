﻿Belarus: EU-Sanktionen wirken, Lukaschenko sucht neue Absatzmärkte

Trafen sich zuletzt am 27. Dezember in St. Petersburg: Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko, die sich gegenseitig stützen.

Berlin. Alessandro Tripolone (35) ist Politikwissenschaftler und hat an der Universität Rostock mit einer Analyse über die Eurasische Wirtschaftsunion und Belarus promoviert. Während seines Studiums hat der gebürtige Italiener wissenschaftliche Kooperationen zwischen Rostock und Minsk aufgebaut und dort bis 2020, dem Jahr der gefälschten Präsidentschaftswahlen, auch Kurse für belarussische Studenten geleitet. Aktuell ist er Lehrbeauftragter in Rostock. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sprach mit ihm zur Lage in Belarus.

Alessandro Tripolone lehrt als Politikwissenschaftler an der Uni Rostock und ist Experte für Belarus. © Quelle: privat

Herr Tripolone, wie schätzen Sie die derzeitige wirtschaftliche Situation in Belarus vor dem Hintergrund der westlichen Sanktionen ein?

Belarus befindet sich seit mehr als zwei Jahren unter westlichen Sanktionen. Wir reden heute von acht Sanktionspaketen der EU gegen das belarussische Regime, die die Wirtschaftslage im Land stark beschädigt haben. Schon im Jahr 2020, nach den ersten Sanktionsschritten, ist das belarussische Bruttoinlandsprodukt auf Minus 0,7 Prozent gesunken. Dank der Unterstützung Russlands unter anderem mit einem 1,5-Milliarden-Dollar-Kredit konnte das Regime von Machthaber Alexander Lukaschenko bisher überleben.

Wird das so weitergehen?

Klar ist, die russische Invasion in der Ukraine mit all ihren Folgen inklusive der Sanktionen gegen Russland hat die ökonomische Situation in Belarus noch mehr beschädigt. So ist zum Beispiel die Inflation von 9,9 Prozent im Februar 2022 auf über 18 Prozent im Juli angestiegen. Der belarussische Premierminister Roman Golovchenko hob Ende Dezember hervor, dass man in diesem Jahr das Bruttoinlandsprodukt, die Exporte und die Investitionen steigern will. Dazu verfolgt das Regime jetzt die Strategie, in Afrika, Lateinamerika, im GUS-Raum und in Asien neue Märkte zu erschließen.

Das heißt, Produkte, die früher in die EU exportiert wurden, wie beispielsweise Kalidüngemittel, sollen ab jetzt in asiatische und afrikanische Länder gehen. Dabei wird man sicher nicht den gleichen Saldo wie mit Europa erreichen, aber dieser Mechanismus sichert das Überleben. Belarus verfügt zudem über Gold- und Devisenreserven, die noch im Dezember gestiegen sind und sich aktuell auf 7,9 Milliarden US-Dollar belaufen. Für Lukaschenko ist es wichtig, bis zur nächsten Wahl das Land ökonomisch stabil zu halten, damit er problemlos wieder kandidieren kann.

Belarus hat 2022 trotz der Sanktionen Waren im Wert von 4,1 Milliarden Dollar mehr als im Vorjahr in die EU exportiert. Wie war das möglich?

Die EU ist trotz der Sanktionen gleich hinter Russland der wichtigste ökonomische Handelspartner von Belarus geblieben. Belarus hat beispielsweise Holz, Mineralprodukte, Maschinen und andere Waren, die nicht unter die Sanktionen fielen, in die EU exportiert. Es sind auch nicht alle Sanktionen sofort in Kraft getreten, viele Verträge waren noch bis Ende letzten Jahres gültig.

Inwieweit treffen die Sanktionen auch die Bevölkerung?

Auf jeden Fall hat sich die soziale und ökonomische Lage verschlechtert. Für die Mitglieder des Lukaschenko-Kabinetts macht es keinen großen Unterschied wenn sie nicht nach Paris oder Berlin reisen können. Sie bekommen nach wie vor ihre Gehälter. Wer wirklich leiden muss, ist die belarussische Bevölkerung. Mit den Sanktionen sind zum Beispiel die Steuern für die Arbeitnehmer gestiegen. Viele IT-Firmen aus den USA oder der EU, die einen Kern der belarussischen Wirtschaft bildeten, haben das Land verlassen.

Viele haben das Land verlassen

Auch viele Belarussen haben das Land zu verlassen, um meistens in Polen, in Litauen, aber auch in Russland einen Arbeitsplatz zu finden. Die Sanktionen bringen auch Probleme in der EU mit sich. Wegen einer Entscheidung der EU-Kommission ist es beispielsweise nicht mehr möglich, von einem europäischen Flughafen aus direkt nach Minsk zu fliegen. Das macht es nicht einfacher einen diplomatischen Dialog mit Minsk einzuleiten.

Lukaschenko geht brutal gegen die Opposition vor, die vor allem aus jüngeren Leuten besteht. Die Rentner gelten als seine treueste Anhängerschaft. Wie kommt das?

Belarus hat etwa 9,3 Millionen Einwohner. Nach den offiziellen Statistiken sind darunter fast 1,5 Millionen Bürger, die 65 Jahre oder älter sind. Das ist fast jeder sechste Einwohner des Landes und ein enormes Wählerpotenzial. Die heutigen Rentner, die in der Zeit der Sowjetunion aufgewachsen sind und schwierige Zeiten erlebt haben, wurden immer von Lukaschenko unterstützt. Aktuell beträgt die Rente etwa 470 belarussische Rubel, das sind rund 170 US-Dollar. Sie wurde im Vergleich zu 2020 um 5,2 Prozent erhöht. Und die Regierung hat das Ziel ausgegeben, die Rente jedes Jahr zu erhöhen.

Sie haben in einem Essay geschrieben, dass die Gesellschaft in Belarus stark gespalten ist und es etwa 50 zu 50 für und gegen Lukaschenko steht. Worauf beruht diese Annahme?

Ich würde sagen, dass die Situation im Jahr 2020 nach den Wahlen etwa 50 zu 50 stand. Jetzt, wo Lukaschenko seine Macht demonstriert hat und dass er seinen Kurs „gegen das Diktat des Westens“ fortsetzt und bislang eine nach seiner Definition „neutrale Position“ im Krieg gegen die Ukraine vertritt, hat er mehr Anhänger gewonnen. Die Polizei, das Militär und die ganze Regierung stehen hinter ihm.

Angst vor einem Konflikt

Die Opposition hat indirekt auch dazu beigetragen, seine Macht zu konsolidieren. Wenn beispielsweise Oppositionsführer über eine mögliche Kooperation mit der Nato reden, was Belarus in eine ähnliche Lage wie die Ukraine bringen könnte, dann erzeugt das Angst in der belarussischen Bevölkerung vor einem neuen Konflikt. Deshalb glauben viele Belarussinnen und Belarussen, dass die Lage unter Lukaschenko stabil bleiben und Russland Belarus nicht angreifen wird.

Im Zuge der Sanktionen hat Litauen den Zugang zu seinem Ostseehafen in Klaipeda für belarussische Exporte gesperrt. Wie soll das kompensiert werden?

Nach dem Beschluss in Litauen ist Belarus auf die Suche nach neuen Umschlagplätzen gegangen. Bei einem Treffen im August 2022 hat Russlands Präsident Wladimir Putin Lukaschenko angeboten, belarussische Häfen im Gebiet St. Petersburg zu bauen. Zu Beginn diesen Jahres hat Lukaschenko mitgeteilt, dass nur noch wenige bürokratischen Hürden überwunden werden müssten, bis die Umschlagplätze in Betrieb gehen könnten.

Russland und Belarus sind durch einen Unionsstaatsvertrag miteinander verbunden. Wie stark übt Putin darüber Kontrolle auf Minsk aus?

Russland ist der Hauptpartner von Belarus, die ganze belarussische Wirtschaft wird heutzutage von Russland finanziert. Lukaschenko bleibt an der Macht dank der direkten Unterstützung Putins. Gleichzeigt bedeutet das auch, dass Lukaschenko nicht nein zu Putin sagen kann. Bis jetzt hat Putin es vermieden, Lukaschenko direkt in den Krieg in der Ukraine zu involvieren, um ihn innenpolitisch nicht zu destabilisieren.

Starker Einfluss Putins

Für Putin ist es ebenso wichtig, Minsk an seiner Seite zu halten, weil sich ein Belarus ohne Lukaschenko auch gegen Russland stellen könnte. Wie stark Putins Einfluss ist, zeigt sich unter anderem auch an der Stationierung russischer Truppen in Belarus, die eine permanente Bedrohung für die Ukraine darstellen.