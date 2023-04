﻿„Lukaschenko tut so ziemlich alles, um Russlands Angriffskrieg zu unterstützen“

Er kennt Belarus wie nur wenige: Jakob Wöllenstein, Leiter der dortigen Konrad-Adenauer-Stiftung, spricht im Interview über die Nähe des Landes zu Russland, dessen Hilfe im Ukraine-Krieg für Putin und was aus der Demokratiebewegung in Belarus wurde.

Auf diesem vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums am 28. Dezember 2022 veröffentlichten Foto aus einem Video nehmen russische Soldaten an Übungen an einem nicht näher bezeichneten Ort in Belarus teil.

Marburg. Stützpunkt für russische Atomwaffen und Militärübungen mit Putins Streitkräften: Belarus spielt eine Rolle im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Jakob Wöllenstein leitet seit vier Jahren die Konrad-Adenauer-Stiftung in Belarus und spricht im Interview über die Rolle von Belarus und dessen Machthaber Alexander Lukaschenko.

Wie bewerten Sie die Atomwaffen-Stationierung Russlands in Belarus in Bezug auf internationale Auswirkungen für Belarus und auch die innergesellschaftliche Ausrichtung des Landes?

Wladimir Putin sendet damit Signale in drei Richtungen. Den Russen will er angesichts der stagnierenden Offensive im Donbass Handlungsfähigkeit beweisen. Den westlichen Gesellschaften will er Angst einjagen, damit hier Stimmen lauter werden, die Ukraine faktisch zu opfern, um einen Atomkrieg zu vermeiden. Für die tatsächliche Bedrohungslage ändert die Stationierung allerdings wenig, lagern doch etwa in Kaliningrad bereits Nuklearsprengköpfe. Den Belarussen signalisiert Putin, dass er ihr Land unter seiner Kontrolle sieht – symbolträchtig kam diese Ankündigung ja ausgerechnet an Belarus‘ historischem Unabhängigkeitstag.

Stichwort „Vasallenstaat“: Ist Belarus noch ein eigenständig handelnder Staat oder ist spätestens mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs nicht faktisch Russland der eigentliche Entscheider geworden?

Belarus ist weiterhin ein eigener Staat und wird dies absehbar bleiben. Auch der Westen reflektiert das, indem etwa die letzten Sanktionspakete gegen Minsk und Moskau nicht gleichgeschaltet waren – angeblich sogar auf Bitten der Ukraine. Fakt ist jedoch, dass Belarus‘ Abhängigkeit von Russland erdrückend groß geworden ist und das Regime dies zum Machterhalt teils in Kauf nimmt, Großteils aktiv befördert. Das betrifft nicht nur die Bereiche Wirtschaft, Militär, Außenpolitik oder Medienagenda. Auch im Bereich von Bildung und Kultur sehen wir eine Kampagne zur Zerstörung belarussischer Identität und Sprache zugunsten von Russland.

Jakob Wöllenstein leitet die Konrad-Adenauer-Stiftung in Belarus. © Quelle: Jakob Wöllenstein aus Marburg leitet das Weißrussland-Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung. / Quelle: Privatfoto

Wie ist die Rolle von Belarus in der Ukraine-Frage, wie weit geht die Hilfe für Russland und wie effektiv ist diese?

Lukaschenko tut so ziemlich alles, um Russlands Angriffskrieg zu unterstützen, von Logistik über Ausbildung, Truppenstationierung und Technik bis hin zu Propaganda. Die einzig erkennbare rote Linie ist die direkte Entsendung belarussischer Truppen an die Front. Es gibt aber keine Beweise, dass Putin dies direkt von Minsk gefordert hätte, und ein solcher Schritt wäre in der belarussischen Gesellschaft und Elite sehr unpopulär. Die Opposition hingegen unterstützt die Ukraine aktiv bis hin zu „Partisanenaktionen“ im Land und Freiwilligenkorps an der Front.

Sie sprachen im Sommer 2020 davon, dass in Belarus ein pro-westlicher Kulturwandel kommt, sich Bahn bricht. Nun stehen die Zeichen aber eher auf „Russlandisierung“ – wie schätzen Sie die Entwicklung ein?

Die Menschen in Belarus wollten den faktischen Wertewandel in den Jahren vor 2020 hin zu mehr Liberalität und Eigenverantwortung nicht mit geopolitischen Orientierungen verknüpfen. Bei den Massenprotesten waren, im Gegensatz zum ukrainischen Maidan, so gut wie keine EU-Fahnen zu sehen und Umfragen zeigten stets eine Mehrheit für außenpolitische Neutralität, was schon damals mehr ein Ideal war, als die Wirklichkeit. Doch seit der gefälschten Wahl setzt das Regime auf totale Kontrolle und ein Klima der Angst. Viele Menschen im Land wünschen sich weiter einen Wandel, wenngleich angesichts des Krieges elementare Sicherheitsfragen in den Vordergrund treten.

Lukaschenko besucht russische Truppen in Belarus Die Entwicklung schürt Sorgen, dass von Belarus aus ein Angriff auf die angrenzende Ukraine vom Norden her erfolgen könnte. © Quelle: Reuters

Aber ist der Blick nach Westen tatsächlich breit verankert in der belarussischen Gesellschaft, oder handelt es sich – wie bei vielen ähnlichen Bewegungen weltweit – um eine eher städtisch-akademisch-studentische Schicht, die zwar social media und Bilder zu nutzen weiß, aber letztlich weit weniger Rückhalt in der „normalen Bevölkerung“ hat als es scheint?

Belarus ist ein zutiefst europäisches Land, historisch auch mit seinen westlichen Nachbarn eng verflochten und hatte bereits im Zeitalter der Renaissance eine frühe Demokratie. Ein demokratischer Wandel wäre daher zunächst eine Rückkehr zu den eigenen Wurzeln und wir im Westen schulden es diesem Land, es auch als Teil der europäischen Familie wahrzunehmen. Die Zivilgesellschaft und freie Medienlandschaft wurden aber in den letzten Jahren weitgehend zerstört, das Unternehmertum beschnitten und wohl etwa 300.000 Menschen mussten das Land verlassen – darunter die aktivsten Demokraten.

Die künftige geopolitische Orientierung wird von verschiedenen Faktoren abhängen, vor allem dem Ausgang des Ukrainekriegs und in welcher Verfassung Russland danach sein wird. Sollte den Belarussen klar werden, dass das System Putin das Nachbarland und sich selbst in die Katastrophe gestürzt hat, wird es auch als Partner weniger attraktiv sein, wenngleich viele Belarussen Russland absehbar kulturell eng verbunden bleiben.

Die Demonstrationen, das Aufbegehren gegen den Machthaber scheinen jedenfalls ziemlich verpufft zu sein. Wie schätzen Sie Demokratisierungsprozesse, die Wirkmacht der Opposition noch ein?

Die Demokratiebewegung ist nicht verpufft, sondern wurde mit brutaler Gewalt unterdrückt. Dass die Repressionen im Land weiter unvermindert andauern, zeigt die Angst des Regimes vor der eigenen Bevölkerung. Aktuell sollen sich dort etwa alle Parteien „neuregistrieren“, was für viele eine Zwangsauflösung bedeutet. Eine Regierung, die sich sicher fühlt, hätte es nicht nötig, Kleinstparteien zu zerschlagen. Die verschiedenen politischen Strukturen, die sich im Exil konstituiert haben, etwa das Büro von Sviatlana Tsikhanouskaya oder der Koordinierungsrat, treten weiter für ein demokratisches Belarus ein, doch ist ihr Einfluss auf die Prozesse im Land naturgemäß gering. Ihr wichtigstes Betätigungsfeld ist es, Belarus auf der internationalen Agenda zu halten und dort Unterstützung zu gewinnen.

Kann es auch für Belarus, gerade in Bezug auf die baltischen Staaten, eine Zeitenwende geben, wird es Grenzstaat eines neuen „Eisernen Vorhangs“? Wohin wird sich das Land, die Gesellschaft mittel- bis langfristig entwickeln?

Da der Krieg andauert und verschiedene Entwicklungen möglich bleiben, ist es schwer, langfristige Prognosen zu treffen, etwa von einem neuen Eisernen Vorhang. Wichtig ist es jedoch, dass man sich in der EU aktiv für verschiedene Szenarien vorbereitet, auch und insbesondere für die guten. Die Geschichte von 1989 lehrt, dass eine Wende manchmal auch sehr schnell kommen kann. Sollte sich für Belarus ein Fenster für einen demokratischen Wandel auftun und es dafür europäische Unterstützung brauchen, darf man diese Chance nicht verpassen.

