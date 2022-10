Verteidigungsminister von Belarus schließt aktive Teilnahme am Krieg in der Ukraine aus

Am Montag hatte der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko angekündigt, Tausende russische Soldaten aufnehmen zu wollen. Dennoch will sein Land sich nicht aktiv am Krieg in der Ukraine beteiligen – das zumindest sagt der Verteidigungsminister von Belarus.