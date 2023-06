Nachdem sich der Chef der russischen Wagner-Söldner, Jewgeni Prigoschin, nach eigenen Angaben nach Belarus zurückgezogen hat, läuft dort offenbar bereits der Bau eines neuen großen Wagner-Militärlagers. Dies berichtet das russische Oppositionsmedium Verstka (auf Deutsch: Layout). Demnach werde die neue Basis in Assipowitschy (Region Mahiljouskaja Woblasz) errichtet, wo Tausende Wagner-Kämpfer untergebracht werden sollen. Es soll sich um eines von mehreren Lagern handeln, die in der nächsten Zeit in Belarus entstehen sollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Gesprächspartner des russischen Oppositionsmediums, der nach eigenen Angaben selbst am Bau beteiligt ist, sagte, dass die Basis in Assipowitschy eine Fläche von 24.000 Quadratmeter umfasse und Platz für 8000 Söldner biete. Eine der Bezirksregierung nahestehende Quelle bestätigte gegenüber Verstka, dass die Behörden angewiesen wurden, in der Region ein Lager für die private Söldnergruppe von Wagner zu errichten.

„Der Standort einer Basis der Wagner-Gruppe in Assipowitschy stellt keine unmittelbare Bedrohung für die Ukraine dar“, so die Einschätzung der Militärexperten des US-Thinktanks Institute for the Study of War (ISW). Als Grund führten sie an, dass Assipowitschy etwa 200 Kilometer von der belarussischen Grenze zur Ukraine entfernt sei. „Die Errichtung neuer Stützpunkte der Wagner-Gruppe in den Oblasten Gomel oder Brest an der Grenze zur Ukraine wäre viel alarmierender.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine im Liveblog+++

Die Militärexperten des ISW vermuten, dass der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko die Wagner-Kämpfer als Gegengewicht zu den Kremlbemühungen einer dauerhaften russischen Militärpräsenz in Belarus einsetzen könnte. Unklar sei aber, inwieweit Lukaschenko tatsächlich Prigoschin für sich gewinnen kann und ob Lukaschenko ein mögliches Auslieferungsersuchen für Prigoschin aus dem Kreml ablehnen kann.

Wagner-Chef Prigoschin versucht sich nach gescheiterter Rebellion zu erklären Der ehemalige Vertraute von Präsident Putin betonte, er habe mit dem Aufstand nur seinem Ärger über das Verteidigungsministerium Luft machen wollen. © Quelle: dpa

Lukaschenko ist schon lange abhängig von der Gunst des russischen Kremlchefs Wladimir Putin und es ist fraglich, wie sicher Prigoschin und seine Kämpfer dort sind. Die ISW-Experten halten es für möglich, dass sich „Belarus als Zufluchtsort für Wagner als Falle“ herausstellen könnte. Obwohl Putin den Wagner-Kämpfern und Prigoschin in seiner TV-Ansprache Montagabend Straffreiheit versprochen hatte, ist der Wert dieses Versprechens fraglich. „Es ist unwahrscheinlich, dass das Personal der Wagner-Gruppe in Weißrussland vor russischen Auslieferungsbefehlen sicher bleibt, wenn Putin resigniert und sie des Hochverrats beschuldigt“, heißt es beim ISW. Bereits in der Vergangenheit hatte Lukaschenko Dutzende inhaftierte Wagner-Mitarbeiter an Moskau ausgeliefert.

Wie sicher sind Prigoschin und Wagner in Belarus?

Ob sich Prigoschin tatsächlich in Belarus aufhält und wie viele seiner Söldner ihm gefolgt sind, war am Dienstagmittag nicht bekannt. Der Wagner-Chef hatte sich am Montagabend in einer elfminütigen Audionachricht erstmals seit dem Aufstand und dem Marsch auf Moskau zu Wort gemeldet. Er machte jedoch keine Angaben darüber, wo er sich aufhielt oder was seine Pläne sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie ukrainische Kinder zu russischen Patrioten umerzogen werden Verschleppt und umerzogen: In eigenen Lagern, auf der Krim und in Russland, werden Tausende ukrainische Kinder einer Gehirnwäsche unterzogen, die ihre Identität ausradieren soll. Viele Eltern sind verzweifelt. Die ukrainische General­staats­anwaltschaft ermittelt wegen Kriegsverbrechen in Tausenden Fällen. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Wagner rekrutiert wieder Söldner in Russland

In Russland haben die Rekrutierungszentren der Wagner-Gruppe in mindestens zwei Städten wieder geöffnet. Dies berichten die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass und das Oppositionsmedium Meduza. Demnach haben in Tjumen und Nowosibirsk die Rekrutierungsbüros ihre Arbeit wieder aufgenommen. Außerdem sollen große Werbeplakate wieder aufgehängt worden sein, mit denen die Wagner-Gruppe um neue Söldner wirbt.

Putin hatte an diesem Dienstag erstmals eingeräumt, dass Wagner komplett vom Staat finanziert wurde. Wie es mit der Wagner-Gruppe weitergeht, ist offen. Das russische Verteidigungsministerium hatte alle Kämpfer von Privatarmeen aufgefordert, bis zum 1. Juli Verträge mit dem Ministerium zu unterzeichnen. Ziel des Kremls ist es, die Söldner in die reguläre russische Armee einzugliedern und unter Befehl des Verteidigungsministeriums zu stellen. Für die Privatarmeen, darunter auch die Wagner-Gruppe, steht damit die Existenz auf dem Spiel. Prigoschin sah sich nach eigenen Angaben veranlasst, mit dem Aufstand am vergangenen Wochenende gegen diese Maßnahme zu protestieren.

„Der Kreml könnte sich dafür entscheiden, die Wagner-Einheit nur zu behalten, um Operationen in Afrika oder im Nahen Osten aufrechtzuerhalten und Wagners Truppen in der Ukraine aufzulösen“, so das ISW. Am Montag hatte Prigoschin erklärt, Lukaschenko habe ihm zugesichert, eine Lösung für den Fortbestand der Wagner-Gruppe zu finden. Details nannte er jedoch nicht.