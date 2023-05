„Putin wird bei uns auf Widerstand stoßen“

Swetlana Tichanowskaja, Jahrgang 1982, war Kandidatin bei der Präsidentschaftswahl in Belarus im Jahr 2020. Damals ließ sich jedoch der Diktator Alexander Lukaschenko ohne Rücksicht auf die Wahlergebnisse nach brutalen Polizeieinsätzen gegen Regimekritiker erneut zum Staatschef ausrufen. Tichanowskaja lebt seither im litauischen Vilnius. Sie unterhält gute Kontakte zu westlichen Regierungen. Im Jahr 2022 erhielt sie für ihr demokratisches und proeuropäisches Engagement den Internationalen Karlspreis zu Aachen.

Frau Tichanowskaja, ihr mächtiger Gegenspieler Alexander Lukaschenko scheint zu schwächeln wie noch nie. Was bedeutet das für die Opposition in Belarus?

Wenn Lukaschenko etwas zustößt, wird dies definitiv eine politische Krise auslösen. Es wird die Menschen mobilisieren und Spannungen innerhalb der Eliten erzeugen. Unser Ziel als Opposition wird es dann sein, das Momentum zu nutzen und Belarus auf einen neuen Weg zu führen: Richtung Demokratie und Richtung Europa.

Aber wird Ihnen dann nicht Wladimir Putin einen Strich durch die Rechnung machen? Seinen Einfluss auf Minsk wird der machtbewusste russische Präsident nicht so leicht aufgeben.

Natürlich wird Russland versuchen, sein eigenes Spiel zu spielen. Aber die Belarussen werden das russische Joch niemals akzeptieren. Nur 4 Prozent der Belarussen unterstützen einen Beitritt von Belarus zu Russland. Putin wird, wenn er versucht, politisch zu intervenieren oder das Land militärisch zu besetzen, bei uns auf Widerstand stoßen.

Könnte ein Machtkampf in Minsk zu einer Destabilisierung der Diktatur in Moskau beitragen?

Aber ja, natürlich. Da gibt es Dutzende von möglichen Szenarien. Schon im Jahr 2020 gab es Beispiele dafür, dass Proteste in Belarus auch Proteste in Russland in Gang gesetzt haben. Da kann alles Mögliche passieren. Wenn Lukaschenko etwas zustößt, ist das auf jeden Fall für Putin ungünstig. Denn Lukaschenko ist ja nicht nur prorussisch, Lukaschenko ist Putins Marionette. Über Lukaschenko kontrolliert Putin Belarus. Demokratische Reformen in Belarus würden Putin schwächen und zugleich die Ukraine stärken.

Putin könnte am Ende den Gedanken verlockend finden, einen Einsatz russischer Truppen gegen die zivile belarussische Opposition zu befehlen. Wie lässt sich ein solches Horrorszenario abwenden?

Die westliche Staatengemeinschaft muss schon jetzt den Druck auf Putin erhöhen. Der Westen hat weiterhin genug Instrumente zur Verfügung, von weiteren Wirtschaftssanktionen bis zur politischen Isolierung Russlands. Wichtig ist, dass die russische Führung weiß: Eine Intervention in Belarus, erst recht eine militärische Besetzung des Landes, hätte für Russland enorme Konsequenzen.

Gibt es in diesem Konflikt irgendeine Aussicht auf ein Happy End, vielleicht sogar einen Plan, an dem der Westen mitwirken könnte?

Ein erster wichtiger Schritt wäre, dass der Westen mit größerer Aufmerksamkeit auf Belarus blickt. Jedem im Westen sollte klar sein: Die Belarussen unterscheiden sich stark von den Russen. Sie sind gegen den Krieg in der Ukraine, und sie setzen ihren Kampf um Freiheit fort. Schon deshalb verdient die belarussische Opposition Unterstützung. Hinzu kommt ein geopolitisches Argument: Ohne ein freies und unabhängiges Belarus wird Europa nicht sicher sein.

Wie gelangen wir konkret in diese von Ihnen beschriebene bessere Welt?

Durch freie und faire Wahlen in Belarus. Schon im Jahr 2020 haben die Belarussen für Veränderungen gestimmt – bevor dann Lukaschenko illegal die Macht an sich riss. Ich habe damals versprochen, dass wir Wahlen nachholen werden, die wirklich frei und wirklich fair sind. Der Westen kann helfen, solche Wahlen zu organisieren, unterstützt und beobachtet von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und von den Vereinten Nationen. Dabei ist und bleibt es wichtig, Putin zu bremsen: Wahlen in Anwesenheit russischer Truppen in Belarus wären nicht fair.

Herzlichen Dank, Frau Tichanowskaja.