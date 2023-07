1500 politische Häftlinge in Belarus: Verein Razam beklagt „ratloses Schweigen“ in Europa

Berlin. Tatsiana Khomich hat schon seit einem halben Jahr kein Lebenszeichen mehr von ihrer Schwester erhalten, die in einer belarussischen Strafkolonie gefangengehalten wird. „Im Februar haben wir den letzten Brief bekommen“, erzählt die mittlerweile im Exil in Großbritannien lebende Aktivistin Khomich und fügt hinzu, dass auch ihr Vater, der noch in Belarus ist, nichts mehr von seiner älteren Tochter gehört hat.

Die 41jährige Maria Kalesnikava wurde schon im September 2020 verhaftet und später in einem politische motivierten Prozess zu elf Jahren Haft verurteilt. Sie gehörte zur Führungsspitze der belarussischen Oppositionsbewegung, die im Sommer 2020 bei den Präsidentschaftswahlen gegen Diktator Alexander Lukaschenko aufbegehrte.

„Humanitäre Katastrophe an Europas Grenze“

Kalesnikava war zunächst ab Mai 2020 Leiterin des Präsidentschaftswahlkampfs von Viktar Babaryka, dem stärksten Konkurrenten Lukaschenkos. Nachdem Babaryka am 16. Juli 2020 festgenommen worden war, bildeten Kalesnikava, Swetlana Tichanowskaja und Veronika Tsepkalo eine Dreierallianz, und Tichanowskaja wurde ihre gemeinsame Kandidatin gegen Lukaschenko. Der belarussische Langzeitherrscher verbuchte nach der gefälschten Wahl 80 Prozent der Stimmen für sich und blieb weiter Präsident.

Nach der Wahl kam es zu Massenprotesten im ganzen Land, auf die das Regime mit massiven Repressionen antwortete. Die größte Organisation von Exil-Belarussen in Deutschland, der Verein Razam e.V. (“Zusammen“), hat bisher mindestens 1500 politische Gefangen in Belarus registriert, die täglich Schikanen und Folter ausgesetzt sind. Ina Rumiantseva, zweite Vorsitzende von Razam, spricht von einer „humanitären Katastrophe an Europas Grenze“ und mahnt, dass der Westen das, was dort geschieht, nicht aus den Augen verlieren dürfe.

„Ratloses Schweigen“ im Schatten des Ukraine-Krieges

Weil sich im Schatten des Ukraine-Krieges in Europa „ein ratlosen Schweigen“ zum Schicksal der Verfolgten in Belarus ausgebreitet hat, versucht Razam, das Thema permanent in die Öffentlichkeit zu bringen, so auch am Montag mit einer Talkrunde in Berlin. Dort berichtete Tatsiana Khomich, dass ihre Schwester im November 2022 wegen eines Magengeschwürs operiert werden musste. „Sie ist schon in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus gekommen“, sagte die Aktivistin, die als Stimme der politischen Gefangenen durch Europa reist, und um Unterstützung wirbt.

„Eigentlich benötigt meine Schwester wegen der OP eine spezielle Diät“, erzählte Khomich. „Aber wir können ihr nicht helfen, dürfen keine Pakete schicken und überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihr haben. Auf unsere Anfragen heißt es, dass Maria keinen Kontakt wünscht. Ich denke, sie ist akut vom Tod bedroht.“

„Niemand kann längere Zeit so leben, ohne Schaden zu nehmen“

Kalesnikava befindet sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in Einzelhaft. Das bedeutet, 30 Minuten Ausgang pro Tag, einmal pro Woche Duschen, keine Arbeit, keine andere Beschäftigung, keinen Kontakt. „Ich mache mir sehr große Sorgen, denn niemand kann längere Zeit so leben, ohne Schaden zu nehmen“, sagte Khomich.

Auch von anderen Inhaftierten gibt es nach Razam-Angaben seit Monaten keine Nachrichten mehr, so vom Ex-Präsidentschaftskandidaten Babaryka, der schwer misshandelt in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Oder vom Anwalt und Politiker Maxim Znak, der ebenfalls zu zehn Jahren Haft verurteilt worden ist. „Von Babaryka wissen wir nicht einmal, ob er überhaupt noch lebt“, sagte Khomich und verwies auf Häftlinge, die im Lager umgekommen sind.

Als Beispiel nannte sie den 61-jährigen Nikolai Klimowitsch. Er war wegen einer Karikatur inhaftiert und im Februar schuldig gesprochen worden, Lukaschenko mit einer in den sozialen Medien veröffentlichten satirischen Zeichnung „beleidigt“ zu haben. Ein Richter verurteilte ihn zu einem Jahr Gefängnis, obwohl Klimowitsch laut der Menschenrechtsorganisation Wjasna an einer schweren Herzschwäche litt. Anfang Mai teilte Wjasna unter Bezug auf Behörden mit, Klimowitsch sei in der Strafkolonie 3 in der Region Witebsk aus nicht genannter Ursache gestorben.

Kaum noch Anwälte für politisch Verfolgte in Belarus

Die Rechtsanwältin Liudmila Kazak, die bis zu ihrem Lizenzentzug unter anderem Kalesnikava vertreten hatte, berichtete, dass die Repressionen gegen Anwälte immer schlimmer werden. Über 400 Juristen hätten seit 2020 ihre Anwaltszulassung verloren, davon 100 weil sie politische Häftlinge vertreten haben. 300 hätten ihren Job von selbst niedergelegt, weil ihre Arbeit durch das Regime immer weiter eingeschränkt worden sei. „Es ist äußerst schwer, heute in Belarus einen Anwalt zu finden, der freiwillig einen politisch Verfolgten vertritt“, sagte Kazak.

Die deutsch-schweizerische Menschenrechtsorganisation Libereco engagiert sich schon seit 2010 für politische Verfolgte in Belarus und hat 2020 die Solidaritätskampagne #WeStandBYyou gestartet, bei der europäische Politiker Patenschaften für belarussische Häftlinge übernehmen und sich gegenüber dem Lukaschenko-Regime für deren Freilassung engagieren.

„Querschnitt der belarussischen Gesellschaft im Gefängnis“

„Früher ging es dem Regime nur um die politischen Köpfe, heute sitzt ein ganzer Querschnitt der belarussischen Gesellschaft im Gefängnis“, erläuterte Libereco-Geschäftsführer Marco Fieber und nannte als Beispiele Musiker, Studenten und Künstler, die sich bis 2020 gar nicht großartig politisch engagiert hätten. Es gebe immer wieder Signale von Angehörigen Inhaftierter, dass es ihnen hilft, wenn sie wüssten, dass es im Ausland Menschen gibt, die an sie denken. „Schon eine Postkarte baut auf“, betonte Fieber.

Der Grünen-Politiker Robin Wagener, der selbst eine von Libereco initiierte Patenschaft für den 2021 zu 15 Jahren Strafkolonie verurteilten belarussischen Blogger Ihar Losik übernommen hat, will sich dafür einsetzen, dass mehr humanitäre Visa an politisch Verfolgte in Belarus vergeben werden. Bisher haben 300 Menschen ein solches Visum für Deutschland erhalten. „Wir müssen mehr solche Visa vergeben und gleichzeitig hier bei uns deutlich machen, dass es diese mutigen Menschen in Belarus gibt und gegen was für ein Regime sie sich auflehnen“, sagte Wagener.

Ina Rumiantseva fasste zusammen, die Situation in Belarus sei hochdynamisch, dass habe nicht zuletzt der Fall des russischen Söldnerführers Jewgeni Prigoschin gezeigt, der jetzt in Minsk Exil erhalten hat und von dem niemand weiß, welche Rolle er künftig dort spielen wird. „Es ist wichtig für die Politik, die Sache im Auge zu behalten und sich vorzubereiten“, sagte Rumiantseva mit Blick auf Westeuropa.