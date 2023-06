Belarussischer Oppositionsführer: Prigoschin wäre „tickende Zeitbombe“ für Lukaschenko

Berlin. Der ehemaligen Kulturminister von Belarus, Pawel Latuschka, hat davor gewarnt, die Rolle des belarussischen Diktators Alexander Lukaschenko bei der Abwendung des Aufruhrs in Russland zu überschätzen. Latuschka sagte, Lukaschenko habe mit Söldnerführer Jewgeni Prigoschin verhandelt und ihm Exil angeboten, um Wladimir Putins Regime in Moskau zu stabilisieren und sich selbst zu retten. „Lukaschenko und Putin sitzen im selben Boot“, so Latuschka.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++Alle Entwicklungen zum Krieg im Liveblog+++

Und dabei sei es egal, ob sich das Loch in dem Boot an der Stelle befindet, wo Putin sitzt oder unter Lukaschenkos Platz – „das Boot wird sinken“. Latuschka betonte, Lukaschenko könne Prigoschin keinerlei Sicherheit garantieren, sondern habe lediglich Garantien im Namen Putins überbracht. Wenn Prigoschin mit seiner Wagner-Armee in Belarus auftauchen sollte, wäre das für Lukaschenko wahrscheinlich ein tickende Zeitbombe, sagte Latuschka. Zudem müsse das Regime in Minsk mit der belarussischen Streitmacht in der Ukraine rechnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Latuschka: „Alle belarussischen Einheiten sind Teil der ukrainischen Streitkräfte“

Dort sind derzeit Schätzungen zufolge etwa 1000 belarussische Kämpfer im Einsatz, die nach Latuschkas Worten jederzeit bereit seien, auch für die Befreiung ihrer Heimat von Diktator Lukaschenko zu kämpfen. „Es ist wichtig für uns, dass Angehörige der belarussischen Diaspora und Belarussen, die das Land verlassen können, sich den Reihen der belarussischen Einheiten in der Ukraine anschließen“, sagte Latuschka und unterstrich damit seine Forderung nach einer Aufstockung der Freiwilligen.

Die belarussische Community im Exil würde finanzielle und andere Unterstützung für belarussische Freiwillige leisten, erklärte Latuschka, der Vizechef des 2022 gegründeten Übergangskabinetts der belarussischen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja ist und in Warschau lebt.

Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

„Alle belarussischen Einheiten sind Teil der ukrainischen Streitkräfte“, erläuterte Latuschka und sprach von den mitkämpfenden belarussischen Frauen und Männern als Helden, die zwei Ziele verfolgten: der Ukraine gegen Russland helfen und Belarus vom „kriminellen Lukaschenko-Regime zu befreien“.

Diese Freiwilligenverbände aus Belarus kämpfen in der Ukraine

„Die Aktionen der belarussischen Freiwilligen motivieren auch die Belarussen im Land“, betonte der Oppositionspolitiker und verwies auf eine Übersicht belarussischer Verbände, die der Freiwillige Evgeny Mikhasyuk auf Twitter zusammengestellt hat. Demnach kämpfen folgende Einheiten in der Ukraine:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kastuś-Kalinoŭski-Regiment: Mit einigen Hundert Kämpfern ist es die größte Einheit. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Infanterieeinheit mit vielen zusätzlichen Ressourcen, wie dem Einsatz von Mörsern, tragbaren Flugabwehrraketensystemen und panzerabwehrenden Lenkflugkörpern. Das Regiment wurde schon 2020 aus Freiwilligen gegründet, die sich dem Kampf für die Unabhängigkeit von Belarus verschrieben haben. Viele Mitglieder verfügen über umfangreiche Kampferfahrung. Das Regiment ist nach Mit einigen Hundert Kämpfern ist es die größte Einheit. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Infanterieeinheit mit vielen zusätzlichen Ressourcen, wie dem Einsatz von Mörsern, tragbaren Flugabwehrraketensystemen und panzerabwehrenden Lenkflugkörpern. Das Regiment wurde schon 2020 aus Freiwilligen gegründet, die sich dem Kampf für die Unabhängigkeit von Belarus verschrieben haben. Viele Mitglieder verfügen über umfangreiche Kampferfahrung. Das Regiment ist nach Kastuś Kalinoŭski benannt, einem belarussischen Nationalhelden und Freiheitskämpfer des 19. Jahrhunderts. Er führte einen Aufstand gegen die russische Herrschaft in den Jahren 1863-1864 an.

Das ist der Mann, der jetzt gegen Putin kämpft Er ist immer schon ein wichtiger Faktor im russischen Angriffskrieg: Mit seiner Söldnertruppe Wagner hat Jewgeni Prigoschin mit Gnadenlosigkeit und Brutalität die Ukraine terrorisiert. Jetzt fällt er Putin in den Rücken. Der Schritt hat sich schon länger angedeutet. Ein Porträt. Jetzt mit Plus-Abo lesen

„Terror“ und Belarusian Volunteer Corps (BVC): „Terror“ ist ein ehemaliges Bataillon des Kalinoŭski-Regiments, das im Sommer 2022 ausgegliedert wurde und dessen Mitglieder sich mit anderen Freiwilligen zum Belarusian Volunteer Corps (Belarussisches Freiwilligencorps) zusammenschlossen. Militärisch ähnelt „Terror“ den Angaben zufolge einer Spezialeinheit, die mit wenigen Kämpfern arbeitet und spezielle Aufgaben wie Sabotageakte und Überfälle übernimmt. Die Einheit solle eine große Anzahl von komplexen Kampfeinsätzen durchgeführt haben. In Bezug auf die Anzahl der Kämpfer bilden „Terror“ und BVC die zweitgrößte Einheit, die konventionell als Bataillon bezeichnet werden kann.

Sakhashchyk und Sturmtruppen: Wie die Einheit genau genannt wird, ist noch nicht klar, aber eine Gruppe von Kämpfern unter der Führung von Valery Sakhashchyk ist nach der Zusammenstellung von Evgeny Mikhasyuk seit mehreren Monaten aktiv. Sie arbeiten demnach mit der 79. unabhängigen Luftsturmbrigade der Ukraine zusammen. Sakhashchyk ist ein ehemaliger Kommandeur der belarussischen 38. Separaten Garde-Luftangriffsbrigade und Verteidigungsminister im Exil-Kabinett von Tichanowskaja. Er führt eine spezialisierte Einheit an, die für luftgestützte Operationen und den schnellen Einsatz in verschiedenen Szenarien ausgebildet ist. Sie kann Fallschirmspringer absetzen und Luftlandeoperationen durchführen, um strategische Ziele zu erreichen oder besondere Missionen zu erfüllen. Die Brigade besteht aus verschiedenen Kampfeinheiten, einschließlich Infanterie und Panzer. Sie operieren den Angaben zufolge in Richtung Wie die Einheit genau genannt wird, ist noch nicht klar, aber eine Gruppe von Kämpfern unter der Führung von Valery Sakhashchyk ist nach der Zusammenstellung von Evgeny Mikhasyuk seit mehreren Monaten aktiv. Sie arbeiten demnach mit der 79. unabhängigen Luftsturmbrigade der Ukraine zusammen. Sakhashchyk ist ein ehemaliger Kommandeur der belarussischen 38. Separaten Garde-Luftangriffsbrigade und Verteidigungsminister im Exil-Kabinett von Tichanowskaja. Er führt eine spezialisierte Einheit an, die für luftgestützte Operationen und den schnellen Einsatz in verschiedenen Szenarien ausgebildet ist. Sie kann Fallschirmspringer absetzen und Luftlandeoperationen durchführen, um strategische Ziele zu erreichen oder besondere Missionen zu erfüllen. Die Brigade besteht aus verschiedenen Kampfeinheiten, einschließlich Infanterie und Panzer. Sie operieren den Angaben zufolge in Richtung Donezk

Pagonia: Die belarussische Pahonia-Einheit ist als Teil der Internationalen Fremdenlegion der Territorialverteidigung der Ukraine bekannt. Die Einheit wurde auf Initiative belarussischer Offiziere gegründet, von denen viele bereits während des Krieges im Donbass (2014–2022) in der Abteilung Pagonia gedient hatten. Darüber hinaus gibt es noch die Die belarussische Pahonia-Einheit ist als Teil der Internationalen Fremdenlegion der Territorialverteidigung der Ukraine bekannt. Die Einheit wurde auf Initiative belarussischer Offiziere gegründet, von denen viele bereits während des Krieges im Donbass (2014–2022) in der Abteilung Pagonia gedient hatten. Darüber hinaus gibt es noch die „Gleispartisanen“ in Belarus. Das ist eine kleine Gruppe von Freiwilligen, die unter hohem Risiko versuchen, die Verlegung russischer Truppen und Munitionstransporte über Belarus zu sabotieren.