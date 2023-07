Belarussisches Militär zeigt neues Lager für Wagner-Söldner

Zel. Das belarussische Militär hat internationalen Journalisten ein Feldlager gezeigt, in dem die Söldner der Privatarmee Wagner nach ihrem Aufstand gegen die russische Militärführung unterkommen sollen. In den Zelten auf dem Gelände eines früheren belarussischen Militärstützpunkts in Zel südöstlich von Minsk könnten bis zu 5000 Söldner unterkommen, sagte Generalmajor Leonid Kosinsky am Freitag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

07.07.2023, Belarus, Tsel: Ein Blick auf ein Armeelager, das etwa 90 Kilometer südöstlich von Minsk liegt. Das Lager könnte künftig möglicherweise von den Söldnertruppen des privaten russischen Militärdienstleisters Wagner genutzt werden. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Noch habe niemand von Wagner das Lager inspiziert. Die Entscheidung stehe noch aus, ob die Kämpfer der Gruppe tatsächlich dort untergebracht werden, sagte Kosinsky.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Soldaten der belarussischen Armee schlafen in einem Zelt im belarussischen Armeelager. Das Lager könnte künftig möglicherweise von den Söldnertruppen des privaten russischen Militärdienstleisters Wagner genutzt werden. © Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Wagner-Truppe ist in Belarus im Exil

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hatte die Revolte und den Marsch seiner Söldner auf Moskau vor zwei Wochen abgebrochen und eingewilligt, gemeinsam mit seinen Kämpfern nach Belarus ins Exil zu gehen. Im Gegenzug sollten sie nicht strafrechtlich verfolgt werden. Viele Details der Einigung, die der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko vermittelt hatte, sind aber unklar. So teilte Lukaschenko am Donnerstag mit, Prigoschin befinde sich in St. Petersburg. Der Nachfrage, ob Prigoschin und die Söldner letztlich tatsächlich nach Belarus ziehen würden, wich Lukaschenko aus.

Leonid Kosinsky, Assistet des belarussischen Verteidigungsministeriums, spricht zu Journalisten auf dem Gelädne eines ein Armeelagers, das etwa 90 Kilometer südöstlich von Minsk liegt. Kosinsky sagte, dass der russische Militärdienstleister Wagner das Armeelager bei Tsel nutzen könnte. © Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wollte sich am Freitag nicht zum Aufenthaltsort von Prigoschin äußern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/AP