„Leugnen wäre zwecklos gewesen“: wie Russland sich versehentlich selbst bombardiert hat

Eine Rauchwolke steigt auf, dann explodiert die Bombe: Ein russisches Kampfflugzeug auf dem Weg nach Charkiw hat in der Nacht eine Bombe über der russischen Stadt Belgorod verloren und einen tiefen Krater in den Erdboden gerissen. Wie konnte das passieren?

Etwa 20 Meter groß ist der Krater, der sich neben einer großen Kreuzung im Stadtzentrum von Belgorod auftut. Ringsherum acht-, zehn- und zwölfstöckige Wohnhäuser, Anwohner und Anwohnerinnen der russischen Stadt mit mehr als 350.000 Einwohnerinnen und Einwohnern verbreiten Fotos von ihrem Balkon, die das Ausmaß der Zerstörung zeigen. Ursache der gewaltigen Explosion ist nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums eine fehlgeleitete Bombe. „Während des Fluges des Su-34-Kampfflugzeugs der Luftstreitkräfte über Belgorod ist ein ungewöhnlicher Abstieg von Munition aufgetreten“, teilte das Ministerium mit. Kurz gesagt, die Russen haben sich in der Nacht zu Freitag selbst bombardiert.

Nach Angaben des Gouverneurs der Region gebe es mindestens drei Verletzte, jedoch schwebe niemand in Lebensgefahr. Er veröffentlichte Bilder, die wütende Anwohner und Anwohnerinnen in zerstörten Wohnungen und vor Autowracks zeigen. Bewohner der beschädigten Häuser wurden evakuiert und in Hotels untergebracht.

Tass: Versehentlicher Beschuss eines russischen Grenzorts durch Kampfjet gemeldet Ein russisches Kampfflugzeug hat laut einem Medienbericht die russische Stadt Belgorod nahe der Grenze zur Ukraine beschossen. © Quelle: Reuters

Überraschend ist, dass der Kreml den Fehler direkt eingeräumt hat. „Ich glaube, dass die Täterschaft für Beobachter zu eindeutig war und ein Leugnen zwecklos und kontraproduktiv gewesen wäre“, so die Einschätzung des Russland-Experten Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck. „Der Kreml will den wütenden Opfern mit überraschender Ehrlichkeit begegnen“, so der Experte im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Russischen Militärbloggern zufolge sollte die 1,5 Tonnen schwere, gelenkte Freifallbombe in der ukrainischen Region Charkiw abgeworfen werden. Sie äußerten sich bereits Stunden vor der Explosion euphorisch über den bevorstehenden Angriff. „Ursprünglich könnten die Ziele des russischen Kampfflugzeugs, das in Belgorod offenbar versehentlich eine Bombe abgeworfen hat, ukrainische Logistik- und Verkehrsknotenpunkte, Munitionsdepots und Führungszentren im Raum um Charkiw gewesen sein“, erläutert Oberst a. D. Wolfgang Richter, langjähriger Militärexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die Art von Bomben eigne sich besser für statische Ziele hinter der Front als für bewegliche Ziele direkt an der Frontlinie, wo Kampftruppen beweglich kämpfen und oft eng mit dem Gegner verzahnt sind.

Für den Experten deutet alles auf einen technischen Fehler oder einen Bedienungsfehler des Piloten hin. „Die Bombe könnte nicht richtig gesichert oder zu früh ausgeklinkt worden sein.“ Friktionen gehörten zum Krieg dazu, und dies sei ein typischer Kollateralschaden.

Gelenkte Freifallbomben wie die in Belgorod werden mit einem gewissen Abstand zum Ziel abgeworfen. „Die Bombe wird ausgeklinkt, bevor das Kampfflugzeug das Ziel erreicht“, so Richter. Das sei schon wegen der Fluggeschwindigkeit des Flugzeugs notwendig, die sich auf die Flugbahn der Bombe übertrage. Dann können die Bomben mehrere Minuten lang fliegen, ehe sie ihr Ziel erreichen.

In Russlands brutalem Krieg gegen die Ukraine hatte es bereits ähnliche Fälle gegeben, in denen russische Bomben nicht ihr eigentliches Ziel getroffen haben. In einigen Fällen wurde die Bombe zu früh abgeworfen, in anderen Fällen abgelenkt oder von der Flugabwehr abgeschossen.

Der Kreml wird nicht zulassen, dass der Zwischenfall in Belgorod für großes Aufsehen oder gar Proteste in Russland sorgen wird. Gerhard Mangott, Professor für Internationale Beziehungen und Sicherheitsforschung im postsowjetischen Raum an der Universität Innsbruck

Mangott beobachtet in Belgorod, wo die Menschen unmittelbar von den Kämpfen betroffen sind, zwei Reaktionsmuster in der Bevölkerung: „Die einen fragen, warum die russische Armee nicht in der Lage ist, sie zu schützen. Die anderen sehen die Verwicklung in die Kämpfe als Bestätigung dafür, dass die Ukraine die Sicherheit Russlands bedrohe und der Krieg deshalb gerechtfertigt sei.“ Dass es nach der Explosion in Belgorod nun zu großer Kritik oder Protesten kommt, werde der Kreml seiner Einschätzung zufolge nicht zulassen. „Die Repressalien und die Propaganda werden dafür sorgen, dass dieses Thema in Russland sehr schnell wieder aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwindet.“

Eine Karte von Belgorod. © Quelle: dpa / Grafik: P. Massow; Redaktion: M. Lorenz

Seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine haben russische Kampfjets eine Vielzahl an Einsätzen geflogen, bei denen sie den Luftraum über Belgorod genutzt haben. Die Stadt liegt nahe der Grenze zur Ukraine, ist deshalb seit Kriegsbeginn immer wieder in die Kämpfe involviert, und ukrainische Blindgänger verirrten sich bereits mehrfach in die Region. Erst in dieser Woche hatte Russland behauptet, dass durch ukrainischen Beschuss seit Kriegsbeginn mehr als 30 Menschen getötet worden sein sollen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Zwischenfälle mit der russischen Luftwaffe gegeben. In einigen Fällen waren Piloten wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt bei einem Absturz tödlich verunglückt. In den offiziellen Angaben des Kremls wird häufig eine technische Störung als Grund für die Flugzeugabstürze genannt.

Neben technischen Mängeln kommt auch in Betracht, dass die Anzahl der Trainingsstunden russischer Kampfpiloten in der Ausbildung viel geringer ist als in westlichen Ländern. Zu Beginn des Krieges standen Russland laut Beobachtern weniger als 100 voll ausgebildete Kampfpiloten zur Verfügung. Diesen Mangel an erfahrenen Piloten versuchte man auszugleichen, indem Ausbildungs­offiziere der Luftwaffe an der Front eingesetzt wurden. Außerdem sorgt die schlechte Ausstattung bei der Luftwaffe immer wieder für Kritik. Hinzu kommt, dass Ersatzteile für die Wartung der sich andauernd im Einsatz befindlichen Kampfflugzeuge und Hubschrauber knapp sind. Aufgrund der westlichen Sanktionen ist es für Russland schwieriger geworden, an Hightechbauteile zu gelangen.