Hannovers Oberbürgermeister Onay geht in Elternzeit

Der Oberbürgermeister von Hannover, Belit Onay (Grüne), will im Juli und August dieses Jahres in Elternzeit gehen. Er will auch andere Väter darin bestärken, von Elternzeitmodellen Gebrauch zu machen. „Führungskräfte übernehmen hier eine besondere Vorbildfunktion“, so Onay.

Hannover. Der Oberbürgermeister von Hannover, Belit Onay (Grüne), will im Juli und August dieses Jahres in Elternzeit gehen. Er werde in dieser Zeit die wöchentliche Arbeitszeit auf 32 Stunden reduzieren, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Eine entsprechende Drucksache sei den zuständigen Ratsgremien zur Entscheidung zugegangen und solle im Verwaltungsausschuss am Donnerstag beschlossen werden.

„Meine Familie ist mir sehr wichtig und ich versuche trotz der zeitintensiven Arbeit in meinem Amt auch Verantwortung in der Familienarbeit zu übernehmen“, sagte Onay. „Die zwei Monate möchte ich nutzen, um mehr Zeit mit meinen beiden kleinen Kindern zu verbringen und dafür einen verbindlichen Rahmen setzen.“

Die Vertretungsregelung sei klar geregelt, in Notfallsituationen stehe er selbstverständlich bereit, berichtet die Hannoversche Allgemeine Zeitung. Im Fall von Urlaub, Krankheit und anderen Abwesenheiten übernimmt der Erste Stadtrat, Kämmerer Axel von der Ohe (SPD), das Führen der Amtsgeschäfte. Hannover hat das in den vergangenen Jahren mehrfach über längere Zeiten von Komplett-Abwesenheit der Oberbürgermeister erlebt: Erst als Stephan Weil (SPD) zum Ministerpräsidenten gewählt wurde und ein neuer OB gewählt wurde, später dann als sein Nachfolger Stefan Schostok (SPD) die Amtsgeschäfte wegen schwerer Vorwürfe ruhen ließ.

Onay betont in der Stellungnahme, dass aus seiner Sicht moderne und attraktive Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber familienfreundliche Bedingungen im Unternehmen zur Verfügung stellen müssten. „Es steht allen Vätern unabhängig von ihrem Beruf oder ihrer Position offen, Verantwortung und Zeit für die Familie zu übernehmen. In welchem Umfang, ist eine individuelle Abwägung.“ Studien belegten, dass die Inanspruchnahme von Elternzeit durch Väter nachhaltig zu einer gerechteren Aufteilung der Care-und Erwerbsarbeit führe.

„Führungskräfte übernehmen eine besondere Vorbildfunktion“

Onay will nach eigenen Worten alle Väter darin bestärken, von Elternzeitmodellen Gebrauch zu machen. „Führungskräfte übernehmen hier eine besondere Vorbildfunktion“, sagte der Rathaus-Chef. Laut dem niedersächsischen Beamtengesetz haben Beamtinnen und Beamten, wenn sie Elternzeit beantragen, Anspruch auf eine Teilzeitbeschäftigung von maximal 32 Wochenstunden, falls keine zwingenden dienstlichen Belange entgegenstehen.

RND/dpa