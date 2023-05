Fünf Gründe, warum Ben Wallace als Nato-Generalsekretär eine kluge Wahl wäre

Wer folgt auf Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, dessen Amtszeit im September abläuft? Seit Monaten wird in den Hauptstädten der 30 Mitgliedsstaaten darüber diskutiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit 2014 hat Stoltenberg das westliche Bündnis zusammengehalten, in guten und in schlechten Zeiten. Bereits dreimal hatte der Norweger seine Amtszeit auf Bitten der Mitglieds­staaten verlängert – zuletzt im vorigen Jahr, wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine. Beim Nato-Gipfel Mitte Juli in Vilnius soll nun aber endlich ein Nachfolger präsentiert werden.

Deutlicher als jeder andere hob jetzt der britische Verteidigungsminister Ben Wallace den Finger: „Ich habe immer gesagt, dass dies eine gute Aufgabe ist. Das ist ein Job, den ich mögen würde“, sagte Wallace in Berlin in einem Interview, das er in der britischen Botschaft der Deutschen Presse-Agentur gab. Zuvor war Wallace im Bundesverteidigungsministerium mit seinem deutschen Amtskollegen Boris Pistorius zusammengetroffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon in Kürze könnte Klarheit herrschen

Wird es der Brite? Die Entscheidung könnte schon in den nächsten Tagen fallen, am Rande des G7-Gipfels vom 19. bis zum 21. Mai in Japan. Dort steht das Thema zwar nicht offiziell auf der Tagesordnung. Aber jedes G7-Treffen führt immer auch zu einem informellen Beisammensein der Regierungschefs. Und sechs G7-Staaten (USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien) sind zugleich Nato-Staaten.

Eigentlich gab es im Bündnis einen breiten Konsens, erstmals eine Frau zur Generalsekretärin zu berufen. Zwei Kandidatinnen kommen in Frage, haben aber jeweils ein Problem im Gepäck.

Ursula von der Leyen steht im Weißen Haus in höchstem Ansehen. Sie betreibt in der Ukraine-Krise durch EU-Sanktionsbeschlüsse gegen Moskau und durch EU-Hilfen für Kiew ein effizientes transatlantisches Teamspiel. Jedoch stünde sie beim Ausscheiden Stoltenbergs im September wegen ihres Jobs als EU-Kommissionspräsidentin noch gar nicht zu Verfügung; ihre Amtszeit endet erst nach den Europawahlen 2024. Zudem ist zweifelhaft, ob „vdL“ den Nato-Posten will. Sie selbst ließ einen möglichen Wechsel stets dementieren - Insider halten allerdings Überraschungen weiterhin nicht für ausgeschlossen.

Kaja Kallas, Premierministerin von Estland, konnte sich bei Wahlen im März dieses Jahres innenpolitisch befestigen. Im Ausland allerdings löst sie hier und da auch zwiespältige Gefühle aus. Die einen betonen, eine Baltin zu nehmen, sei ein ideales Zeichen der Festigkeit gegenüber Moskau. Andere fragen, ob die Estin, deren Mutter einst von den Sowjets nach Sibirien verschleppt wurde, nicht mit allzu großer Feindseligkeit und Härte auf Russland blicke. Als Nachteil wird auch gesehen, dass das kleine Estland mit seinen knapp 1,4 Millionen Einwohnern politisch einfach zu wenig Gewicht auf die Waage bringe.

Argumente für den Mann aus London

Mit Wallace wäre zwar die erhoffte weibliche Spitzenbesetzung nicht möglich. Auch scheint Paris sich intern weiterhin zu sträuben, einen Briten die Früchte einer engeren militärischen Zusammenarbeit innerhalb der EU-Staaten ernten zu lassen. Ansonsten aber spricht eine Reihe von beeindruckenden Argumenten für Wallace.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1. Der Mann kennt sich aus. Wallace ist in alles, was den Ukrainekrieg angeht, tief eingearbeitet, bis ins kleinste Detail hinein, und zwar seit Langem. Die britischen Geheimdienste verschaffen ihm ein klares Bild der Lage. Geräuschlos wurde Wallace zuletzt immer wieder ins Kabinett berufen, von Boris Johnson, Liz Truss und Rishi Sunak. Die Briten, misstrauisch gegenüber Moskau, hatten sich als einzige europäische Macht sogar schon vor dem Februar 2022 mit der Möglichkeit eines russischen Einmarsches in die Ukraine befasst und ukrainische Truppen für diesen Fall trainiert.

2. Der Brite kontert den Brexit-Effekt. Mit Wallace als Chef im Nato-Hauptquartier würden die Briten sich angewöhnen, wieder etwas öfter und wieder etwas wohlwollender nach Brüssel zu blicken. Europa als Ganzes würde wieder etwas stärker dastehen. Russland hatte den Brexit händereibend als Beginn einer Spaltung Europas gedeutet. Ein Brite als Nato-Chef würde ein entgegengesetztes geopolitisches Signal setzen: Europa rückt, Brexit hin oder her, zumindest militärisch zusammen.

Das Geheimnis der ukrainischen Flugabwehr Sensationelle Erfolge beim Abschuss russischer Raketen lassen Expertinnen und Experten in aller Welt rätseln: Wie ist das möglich? Offenbar helfen hochmoderne Technologien, von deren Lieferung in die Ukraine bisher kaum jemand etwas wusste. Jetzt mit Plus-Abo lesen

3. Wallace steht für Abschreckung. Der britische Verteidigungsminister ist im Gegensatz zu seinen möglichen Gegenkandidatinnen auch mit nuklearer Kriegsführung vertraut. Das könnte ihm in einer historischen Situation, in der es auf Abschreckung ankommt, zusätzliche Autorität verschaffen.

4. Wallace steht fürs Atlantische: Dem Briten ist zuzutrauen, integrierend zu wirken und das atlantische Bündnis auch im Fall künftiger interner Krisen zusammenhalten zu können. Zu einer internen Krise könnte es etwa bei einer Wiederwahl Donald Trumps in den USA im November 2024 kommen. Wallace würde in Washington sogar bei Nato-Skeptikern Gehör finden, denn er kommt aus einem Land, dessen eigener Wehrwille keinem Zweifel ausgesetzt ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

5. Wallace will den Job: In seinem dpa-Interview in Berlin sagte Wallace: „Ich wäre froh, meinen Beitrag zu leisten, dass man in der Nacht sicher im Bett liegen kann.“ Das klingt wie eine psychologisch gut durchdachte Botschaft an die Deutschen - die ja allem Militärischen etwas reserviert gegenüberstehen, aber froh sind, wenn es jemanden gibt, der sich darum kümmert. Wallace zeigt damit gleich zwei Eigenschaften, die man auf dem Posten braucht: eine hohe innere Motivation und Einfühlungsvermögen.