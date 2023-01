Bundeskanzler Scholz nimmt an Trauerfeier für Benedikt XVI. in Rom teil

Rom/Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz wird zur Trauerfeier für den emeritierten Papst Benedikt XVI. nach Rom reisen. Ein Regierungssprecher bestätigte am Dienstag die Teilnahme von Scholz an dem Requiem am Donnerstagvormittag auf dem Petersplatz.

Außerdem werde Bundestagspräsidentin Bärbel Bas im Vatikan dabei sein, wie eine Sprecherin des Bundestages sagte. Für den öffentlichen Gottesdienst hatte sich zuvor schon Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ankündigt. Aus Bayern, wo Benedikt geboren wurde, will Ministerpräsident Markus Söder mit einer Delegation anreisen.

Benedikt XVI. war am Samstagmorgen im Alter von 95 Jahren gestorben. Am Montag wurde er im Petersdom für die Öffentlichkeit aufgebahrt, bis er anschließend am Donnerstag, 5. Januar, beigesetzt wird. In seien Ansprachen am Sonntag und per Twitter erwähnte ihn sein Nachfolger Papst Franziskus und nannte ihn einen „treuen Diener“ der Kirche.

RND/dpa