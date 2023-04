„Dann können wir über Freiheit reden“: Stuckrad-Barres Buchpremiere zwischen Popstar-Gehabe und Kampfeslust

Berlin. Der Auftritt des früheren Popliteraten auf der Bühne des Berliner Ensembles ist der eines Popstars: Benjamin von Stuckrad-Barre, in schwarz-weißem Ringelshirt, weißen Jeans, weißen Sneakers, springt zu wummernder Einmarschmusik auf die Bühne, reckt den Zeigefinger in die Luft, heizt den ehrwürdigen Saal an. Irrsinniger Applaus. „Habe mich heute als Stucki verkleidet.“ Der Autor entzündet eine Zigarette, die erste von vielen an diesem Abend („aus dramaturgischen Gründen“).

„Ich lese zunächst ein paar SMS vor, beginnt er. „Nein, das überlasse ich der Qualitätspresse.“ Noch mehr Applaus.

Der Abend im Berliner Ensemble vor freundschaftlich-aufgekratztem Publikum schließt den Erscheinungstag des am meisten herbeigeraunten Buches der Saison ab. „Noch wach?“ ist laut Stuckrad-Barre explizit „kein Schlüsselroman“ über die Skandale im Axel-Springer-Verlag. Der knapp 400-Seiten-Wälzer um Machtmissbrauch und eine zerbrechende Freundschaft handelt von Frauen, die sich wehren. Doch zunächst kreist er um drei Männer.

Da ist der Icherzähler, ehemals „lose Bordkanone“ bei einem großen Medienhaus. Da ist der Chef dieses Medienhauses, der „Freund“, „allerbeste Freund“ und zum Ende des Romans „scheiß Ex‑Freund“ des Icherzählers. Und da ist der „krawallige Chefredakteur“ eines an die niederen Instinkte des Publikums appellierenden Fernseh­senders, der einer steten Folge junger Frauen nächtliche, schmachtende Kurznachrichten schickt oder sie zu intimen Treffen beordert.

Wenn man reale Gesichter zu dieser Dreiecks­geschichte sucht, würden vielen Leserinnen und Lesern die Namen Benjamin von Stuckrad-Barre, Mathias Döpfner und Julian Reichelt einfallen.

„Wenn‘s juristische Probleme gibt“, raunt Stuckrad-Barre auf der Bühne, „also ich könnte mich selbst verklagen, also dieser Icherzähler, der ist schon … Das sind Vexierspiele. Tolles Wort. Sagt man das im Interview, hat man erstmal ein paar Minuten Zeit.“

So redet Stuckrad-Barre, zwischendurch liest er etwas, dann noch ein bisschen mehr, und das alles mit der maximalen ironischen Distanz in der Stimme, an der man den Ex-Popliteraten immer noch erkennt.

Das erzeugt eine schräge, der Icherzähler würde sagen, „weirde“ Stimmung. Der Autor liest das fulminante erste Kapitel seines Buchs, in dem eine junge Auszubildende vom Chefredakteur mit großer Routine eingelullt und gefügig gemacht wird, und irgendwann stimmt er Danger Dans Lied an: „Lauf davon, lauf davon, lauf davon“, als könnte er seine Romanheldin retten - oder als mache er sich über ihre Naivität lustig, die er so schonungslos beschrieben hat.

Macht sich der Autor über seine Heldin lustig?

Auf wessen Seite steht dieser Autor, könnte man sich fragen, doch dann zitiert er noch das Vorwort zu einem anderen Buch. „Ähnlichkeiten mit den Praktiken der ‚Bild‘-Zeitung [...] sind weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich.“ Das stammt aus Heinrich Bölls „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“, fast 50 Jahre ist das her.

Er verliert nicht mehr Worte über den Icherzähler als nötig, über das Zerbrechen dessen enger Freundschaft zum Chef des fiktiven Medienhauses. Im „Spiegel“-Interview hat Stuckrad-Barre dazu einen einzigen, empörten Satz gesagt: „Ich bin doch hier nicht in der Döpfner-Entwöhnungstherapie!“ Wenn er bei der Lesung einen Absatz überspringt, in dem es um die guten Jahre dieser Freundschaft geht, klingt das so: „Jetzt kommt so ein Rückblick auf die Vergangenheit. Aber das bringt uns jetzt auch nicht weiter.“

„Bild“-Chefredaktion wird ausgetauscht Der Konzern Axel Springer wechselt die Chefredaktion der „Bild“ komplett aus. © Quelle: dpa

Zwei Stunden, viel Applaus und ein Dutzend Selbstgedrehte später sagt Stuckrad-Barre dann einige Sätze, aus denen ganz ungefiltert seine Verletzungen und Verletzlichkeit herauszuhören sind: „Ich hoffe, dass ich nicht ich in den Knast komme - sondern andere. Sie sollen mal kommen, dann können wir über Freiheit reden“, sagt er. Und zieht an seiner Zigarette.

Dann kramt er noch eine Mail der „Bild“-Unterhaltungschefin an den Verlag heraus. Sie „würde gerne über das Buch berichten, wie sie über alle Bücher berichten, die Deutschland bewegen“. Mit maximaler Verachtung fügt er hinzu: „Deine Mudda“, Kunstpause, „Deine Mudda würde gerne über das Buch berichten!“

Benjamin von Stuckrad-Barre: Noch wach?, Kiepenheuer & Witsch, 384 Seiten, 25 Euro.