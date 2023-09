Aserbaidschan verhandelt mit Karabach-Armeniern über Niederlage – und entschuldigt sich bei Russland

Eriwan/Moskau . Nach den jüngsten Kämpfen um die Region Berg-Karabach im Südkaukasus haben die aserbaidschanischen Sieger und die unterlegenen Armenier eine erste Verhandlungsrunde beendet. In der Stadt Yevlax seien unter anderem „Fragen der Wiedereingliederung der armenischen Bevölkerung Karabachs“ besprochen worden, teilte die Präsidialverwaltung des autoritär geführten Aserbaidschans am Donnerstag mit. In Kürze solle es ein weiteres Treffen geben.

Für die armenische Delegation sind unter anderem der Parlamentsabgeordnete David Melkumjan aus der international nicht anerkannten Republik vor Ort, meldete die armenische Nachrichtenagentur Armenpress am Donnerstag. Als Vermittler anwesend sollen auch in der Region stationierte russische Soldaten.

Mindestens 200 Menschen getötet und 400 weitere verletzt

Aserbaidschan hatte die zwar auf seinem Staatsgebiet gelegene, aber mehrheitlich von Armeniern bewohnte Südkaukasus-Region Berg-Karabach seit Dienstagmorgen mit Raketen und Artillerie angegriffen. Am Mittwoch gaben die militärisch unterlegenen Armenier auf. Viele von ihnen fürchten nun, aus ihrer Heimat vertrieben zu werden oder - wenn sie bleiben - zum Ziel aserbaidschanischer Gewalt zu werden. Durch die Kämpfe der vergangenen Tage wurden laut armenischen Medien mindestens 200 Menschen getötet und mehr als 400 weitere verletzt.

Die beiden Ex-Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien kämpfen bereits seit Jahrzehnten um Berg-Karabach. Im letzten Karabach-Krieg 2020 eroberte das durch Öl- und Gaseinnahmen hochgerüstete Aserbaidschan bereits große Teile der Region.

Aserbaidschan verkündet Sieg über Armenier in Berg-Karabach – heftige Proteste Am Donnerstag wollen sich Vertreter der aserbaidschanischen Regierung und der Berg-Karabach-Armenier zu Gesprächen treffen. © Quelle: Reuters

Armenien wirft Aserbaidschan Bruch der Waffenruhe vor

Mit der jetzigen Niederlage der Karabach-Armenier ging eine Feuerpause einher, die seit Mittwochmittag gilt. Tatsächlich ließ die Intensität der Kampfhandlungen Angaben aus Eriwan zufolge seitdem nach. Die Führung der international nicht anerkannten Region Berg-Karabach (Arzach) warf jedoch Aserbaidschan vor, eine erst am Mittwochmittag in Kraft getretene Waffenruhe schon wieder gebrochen zu haben. Bei Berg-Karabachs Hauptstadt Stepanakert seien Schüsse gefallen. Baku wies diese Vorwürfe als angeblich „völlig falsch“ zurück. Zugleich berichtete die armenische Seite, aserbaidschanische Soldaten hätten Militärstellungen im Ort Sotk auf armenischem Staatsgebiet beschossen.

Die Regierung Armeniens sieht jedoch keine Gefahr für die in Berg-Karabach lebenden Menschen. „Zum jetzigen Moment ist unsere Einschätzung so, dass keine direkte Gefahr für die Zivilbevölkerung Berg-Karabachs besteht“, sagte Regierungschef Nikol Paschinjan am Donnerstag während einer Videoansprache.

Auf diesem vom aserbaidschanischen Verteidigungsministerium über AP veröffentlichten Videostandbild steigt Rauch über einem Gebiet auf, in dem sich nach aserbaidschanischen Angaben Stellungen der armenischen Streitkräfte auf dem Gebiet von Berg-Karabach befinden. Infolge des aserbaidschanischen Militäreinsatzes sind in der Konfliktregion Berg-Karabach laut Angaben von vor Ort Hunderte Zivilisten getötet und verletzt worden. © Quelle: Uncredited/Defense Ministry of A

Er wisse, dass etwa 1200 bis 1300 Karabach-Armenier auf den Stützpunkt der dort stationierten russischen Truppen geflüchtet seien, um sich in Sicherheit zu bringen. „Wir sind auch bereit, mögliche Schritte zu ihrer Hilfe zu unternehmen, aber das Problem besteht im geschlossenen Latschin-Korridor“, klagte Paschinjan.

Russland: 5000 Zivilisten in Sicherheit gebracht

Der Latschin-Korridor, die einzige Verbindung zwischen Berg-Karabach und dem armenischen Kernland, wird seit Monaten von Aserbaidschan blockiert. Schon vor dem Angriff Bakus am Dienstag war die humanitäre Lage in Berg-Karabach daher katastrophal. Bei den Verhandlungen in Yevlax sicherte die aserbaidschanische Seite nun eigenen Angaben zufolge immerhin zu, dringend benötigten Treibstoff in die Region zu liefern.

Paschinjan steht innenpolitisch unter hohem Druck. Die Opposition wirft ihm Untätigkeit und fehlende Unterstützung der Karabach-Armenier vor. Viele Menschen protestieren seit Tagen in Eriwan gegen die Regierung.

Von russischer Seite hieß es, bislang seien 5000 Zivilisten aus besonders gefährlichen Orten in Sicherheit gebracht worden. Zuvor hatte auch der Menschenrechtsbeauftragte der international nicht anerkannten Republik Berg-Karabach (Arzach), Gegam Stepanjan, von der Evakuierung mehrerer Ortschaften gesprochen. Schätzungen zufolge leben in Berg-Karabach rund 100.000 Menschen.

Hat Moskau Armenien im Stich gelassen?

Russland gilt traditionell als Schutzmacht des christlich-orthodoxen Armeniens, während das muslimisch geprägte Aserbaidschan auf die Unterstützung der Türkei baut. Russland hatte eigentlich zugesichert, einen nach dem letzten Karabach-Krieg 2020 vereinbarten Waffenstillstand in der Region zu überwachen. Viele Armenier werfen Moskau nun vor, sie im Stich gelassen zu haben und seiner Rolle als Schutzmacht nicht nachgekommen zu sein.

Sie kritisieren, dass russische Soldaten weder die monatelange Blockade der einzigen armenischen Zugangsstraße nach Berg-Karabach durch Aserbaidschaner verhinderten noch jetzt der aserbaidschanischen Armee entgegentraten. Proteste in Armeniens Hauptstadt Eriwan richteten sich deshalb auch gegen die russische Botschaft vor Ort.

Kremlsprecher Dmitri Peskow sprach am Donnerstag von „erheblichen Fortschritten“ - auch mit Blick auf einen möglichen Friedensvertrag, der zwischen Armenien und Aserbaidschan geschlossen werden könnte. Noch sei aber nicht abzusehen, wann es so weit sein könnte.

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev entschuldigte sich unterdessen nach Angaben aus Moskau für den Tod von russischen Soldaten in Berg-Karabach. Aliyev habe eine genaue Aufklärung des Vorfalls zugesagt, hieß es aus dem Kreml. Das Auto mit den russischen Insassen war am Vortag bei dem Ort Dschanjatag unter Feuer geraten. Offiziell wurde die Zahl der Toten nicht genannt, einige russische Medien sprachen von vier getöteten Soldaten.

Einen Appell an die Weltgemeinschaft sendete unterdessen auch US-Star Kim Kardashian, die selbst armenische Wurzeln hat. „Leider ist das Potenzial für einen Genozid von Armeniern in Arzach/Berg-Karabach nun noch schlimmer“, schrieb sie auf der früher als Twitter bekannten Plattform X. Kardashian forderte sowohl die US-Regierung als auch andere Staaten zum Handeln auf.

