Berg-Karabach: Brüssels Leisetreterei ist völlig fehl am Platz

Neuer Drohnenangriff auf russischen Militärflughafen – Belarus findet ukrainische Rakete auf Staatsgebiet

Russland setzt seinen Krieg gegen die Ukraine auch in den kalten Wintermonaten fort. Eine Folge, die auch in Deutschland spürbar ist, sind hohe Energiepreise. Verfolgen Sie alle Entwicklungen in unserem Liveblog.