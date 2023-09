Droht der armenischen Bevölkerung in Berg-Karabach die Vertreibung?

Wie kam es ursprünglich zu dem Konflikt?

Die ethnische und territoriale Auseinandersetzung um Bergkarabach hat ihren Ursprung im frühen 20. Jahrhundert, im Zuge der Auflösung der Sowjetunion. Von 1988 an wuchs sich der Konflikt zwischen den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken und nun unabhängigen Ländern Armenien und Aserbaidschan zum „Ersten Krieg um Bergkarabach“ mit zehntausenden Todesopfern aus. Der Krieg wurde 1994 mit einem Waffenstillstandsabkommen in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek beendet. Auf der Siegerseite stand damals Armenien, das die überwiegend von christlichen Armeniern bewohnte und auf aserbaidschanischem Territorium gelegene Exklave Bergkarabach besetzte. Außerdem brachte es sieben umliegende Distrikte unter seine Kontrolle, in denen muslimische Aseris die Bevölkerungsmehrheit bildeten. Es folgte eine Zeit relativer Stabilität, die bis 2020 andauerte, obwohl die Region international stets als aserbaidschanisches Staatsgebiet angesehen wurde.

Warum gibt es nach mehr als zwei Jahrzehnten weitgehenden Friedens jetzt einen Angriff?

Im September 2020 startete das mit Öl- und Gaseinnahmen hochgerüstete Aserbaidschan eine Bodenoffensive, die zum „Zweiten Krieg um Bergkarabach“ mit Tausenden Todesopfern führte. Aserbaidschan besetzte in diesem Zuge die sieben umliegenden Distrikte sowie ein Drittel Bergkarabachs und holte die Gebiete damit auch de facto auf sein Staatsgebiet zurück. Baku wurde dabei militärisch von der Türkei unterstützt, die wie Aserbaidschan islamisch geprägt ist und als Schutzmacht des Landes gilt. In einem Waffenstillstandsabkommen vereinbarten Russland, Armenien und Aserbaidschan am 9. November 2020 den Abzug der armenischen Streitkräfte aus Bergkarabach sowie die Stationierung eines russischen Friedenskontingents in der Region. Dieses sollte auch den Latschin-Korridor kontrollieren, den einzigen Landweg zwischen Armenien und Bergkarabach.

Warum ist das Waffenstillstandsabkommen von 2020 nicht mehr wirksam?

Die aktuellen Spannungen wurden durch die Blockade des Latschin-Korridors durch Aserbaidschan im Dezember 2022 ausgelöst. Die Abriegelung führte zu einer humanitären Krise in Bergkarabach, weil es den 120.000 Bewohnern immer stärker an lebenswichtigen Gütern fehlte, wie Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikeln, Babynahrung, Benzin, Strom, Waren für die medizinische Versorgung und sogar Wasser. Aserbaidschan bot zwar an, die Bevölkerung Bergkarabachs von aserbaidschanischem Boden aus mit Hilfsgütern zu versorgen, doch trotz ihrer großen Not lehnten die Karabach-Armenier dieses Angebot lange ab. Sie haben kein Vertrauen in den aserbaidschanischen Diktator Ilham Alijew und fürchten, in seine Abhängigkeit zu geraten.

Wegen der katastrophalen Versorgungslage in Bergkarabach stimmten die Armenier schließlich aber doch einem Hilfskonvoi von Aserbaidschan aus über die sogenannte Agdam-Khankendi-Straße am 9. September zu, allerdings unter der Bedingung, dass die Belieferung über den Latschin-Korridor ebenfalls wieder ermöglicht wird. Tatsächlich erreichten am Montag Hilfsgüter über den Latschin-Korridor die Gebietshauptstadt Stepanakert. Es sah so aus, als ob sich die Lage entspannen könnte - doch nur einen Tag später begann der Militäreinsatz Aserbaidschans gegen Bergkarabach, der innerhalb eines Tages 27 Tote und 200 Verletzte gefordert haben soll. Aserbaidschan kündigte zunächst an, die „antiterroristischen Einsätze“ in dem Gebiet fortzusetzen. Dann berichteten die russische Nachrichtenagentur Interfax und die armenische Agentur Armenpress, dass ein Waffenstillstand vereinbart worden sei. Ob der hält, wird abzuwarten sein.

Warum verhindert Russland die Eskalation nicht?

Für Russland ist sowohl Armenien als auch Aserbaidschan ein wichtiger geostrategischer Partner in der Region. Daher will es sich der Kreml mit keiner Seite verderben, indem er einen der Streithähne mehr unterstützt als den anderen. Hinzu kommt, dass Russland inzwischen in der Ukraine militärisch stark exponiert ist und nicht in einen weiteren Krieg hineingezogen werden will. Eine Aufstockung des russischen Friedenskontingents, das circa 2000 Soldaten umfasst, ist nicht im geringsten Interesse Moskaus: „Russland hat weder die Absicht noch die Kapazitäten dafür, die armenische Regierung in Karabach zu unterstützen“, sagt Kirill Schamiew von der Denkfabrik „Foreign Council on Foreign Relations“ (ECFR).

Welche Ziele verfolgen Aserbaidschan und Armenien in dem Konflikt?

Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinjan hat in den vergangenen Monaten seine Bereitschaft erklärt, Bergkarabach als Teil des aserbaidschanischen Staatsgebietes anzuerkennen. Er drängt aber auf Gespräche über die Rechte der armenischen Bevölkerung vor Ort und Sicherheitsgarantien, die sie innerhalb Aserbaidschans genießen soll. Allerdings agiert er aus einer Position der Schwäche heraus: „Armenien hatte Zeit, sich auf die nächsten Kampfhandlungen vorzubereiten“, sagt ECFR-Experte Schamiew, „aber ich bezweifle, dass sie das in ausreichendem Maße getan haben. Das lassen die hektischen außenpolitischen Aktivitäten Eriwans in den letzten Monaten vermuten.“ Vor diesem Hintergrund ist der aserbaidschanische Diktator Alijew offensichtlich nicht mehr bereit, über eine Frage zu verhandeln, die er als innere Angelegenheit betrachtet. Er ist nun dabei, ein Gebiet zurückzuerobern, das sogar Armenien als Teil Aserbaidschans anerkennt. Das könnte zu einer aufoktroyierten Assimilation der ethnischen Armenier in Bergkarabach führen - bis hin zu ihrer Vertreibung.

Zivilisten in einem Bunker in Stepanakert, Bergkarabach. © Quelle: IMAGO/ITAR-TASS

Welche Haltung hat die internationale Gemeinschaft?

Internationale Vermittler und Menschenrechtsorganisationen halten die Forderung Paschinjans für berechtigt, den Karabach-Armeniern ein Selbstbestimmungsrecht einzuräumen. Sie glauben nicht, dass sie unter dem Alijew-Regime ihre demokratische Ordnung aufrechterhalten und sicher leben können. Das „Auschwitz-Institut zur Verhinderung von Völkermord und Massengräueln“ geht sogar so weit, festzustellen, dass dieses Selbstbestimmungsrecht einen Genozid verhindern würde.

Der jetzige Militäreinsatz Aserbaidschans wird international und von der Bundesregierung scharf kritisiert. Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock forderten beide eine sofortige Beendigung der Kämpfe. Offenbar ist auch bereits eine Dringlichkeitssitzung zu dem Thema im UN-Sicherheitsrat für Donnerstagabend anberaumt worden. Russland hat die Konfliktparteien ebenfalls aufgefordert, die Feindseligkeiten unverzüglich einzustellen und zivile Opfer zu vermeiden. Von der Türkei wird das Vorgehen Aserbaidschans allerdings gerechtfertigt.

Müssen die EU-Gas-Importe nun konsequenterweise gestoppt werden?

Das wird der weitere Verlauf des Konfliktes zeigen. Allerdings ist die EU von aserbaidschanischem Gas lange nicht so abhängig, wie sie es von russischem Gas war. Die Einfuhren betrugen im vergangenen 11,4 Milliarden Kubikmeter bei einem jährlichen Gesamtbedarf von 410 Milliarden Kubikmetern.