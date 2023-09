Ursache unklar

Bericht: Mehr als 200 Menschen bei Explosion in Berg-Karabach verletzt

In diesem Bild aus einem Video das auf Siranush Sargsyans X-Account (ehemals Twitter) verbreitet wurde, zeigt aufsteigenden Rauch nach der Explosion eines Tanklagers in der Nähe von Stepanakert, Berg-Karabach.

Am Montagabend warten Dutzende Menschen an einer Tankstelle in Berg-Karabach, um ihre Autos für eine Fahrt nach Armenien zu betanken. Dann explodiert einer der Tanks. Berichten zufolge werden 200 Menschen verletzt.