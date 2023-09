Berg-Karabach meldet Tote durch Angriffe Aserbaidschans – scharfe internationale Kritik

Infolge des aserbaidschanischen Militäreinsatzes sind in der Konfliktregion Berg-Karabach laut Angaben von vor Ort mehrere Zivilisten getötet und verletzt worden. „Den bisherigen Informationen zufolge haben die aserbaidschanischen Angriffe mindestens zwei Tote, darunter ein Kind, und elf Verletzte, darunter acht Kinder, verursacht“, schrieb der Menschenrechtsbeauftragte der international nicht anerkannten Republik, Gegam Stepanjan, am Dienstag auf X (vormals Twitter). Baku begründete seinen Militäreinsatz mit angeblichen Verstößen gegen die Waffenruhe und der „Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung“.

Das Außenministerium der vorwiegend von Armeniern bewohnten Region Berg-Karabach (Arzach) warf Aserbaidschan vor, eine ethnische Säuberung in der Region anzustreben. Der Militäreinsatz sei damit nur eine Verschärfung der Politik, die Aserbaidschan schon mit vorherigen Angriffen und der völligen Blockade der Region betrieben habe.

Aserbaidschan sprach von einer „Anti-Terror-Operation“ gegen armenische Militärstellungen. Die Aktion habe man wenige Stunden nach der Explosion einer Landmine gestartet, bei der in der Region Berg-Karabach vier Soldaten und zwei Zivilisten getötet worden seien, erklärte das aserbaidschanische Verteidigungs­ministerium. Stellungen an der Front und im Hinterland, Geschützpositionen und militärische Einrichtungen würden mit Präzisionswaffen außer Gefecht gesetzt. Weitere Angaben machte das Ministerium nicht.

Baerbock fordert von Baku Ende der Militäraktion in Berg-Karabach

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock forderte von Aserbaidschan ein sofortiges Ende der Militäraktion in Berg-Karabach. „Aserbaidschan muss den Beschuss sofort einstellen und an den Verhandlungstisch zurückkehren“, forderte die Grünen-Politikerin am Dienstag am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Sie ergänzte: „Entscheidend ist der Schutz der Zivilbevölkerung in Bergkarabach. Dies ist auch Aufgabe der dort stationierten russischen Soldaten.“ Ein dauerhafter Frieden zwischen Aserbaidschan und Armenien könne nur am Verhandlungstisch erzielt werden.

Baerbock erklärte, die Bundesregierung unterstütze die Verhandlungen unter Führung der Europäischen Union. „Angesichts der heutigen Eskalation sind diese dringlicher als je zuvor.“ Die Berichte aus Berg-Karabach seien dramatisch. In den vergangenen Wochen habe man sich massiv für einen humanitären Zugang zu den Menschen in Bergkarabach eingesetzt. „Hier gab es zuletzt kleine Fortschritte. Umso schlimmer ist jetzt diese Gewalteskalation.“ Gerade in vergangenen Tagen habe es intensive Gespräche auch der EU und USA mit Armenien und Aserbaidschan zur Deeskalation gegeben. Die Zusage Bakus, von militärischen Maßnahmen abzusehen, sei gebrochen worden.

EU ruft Aserbaidschan zu Ende von Militäreinsatz auf

Auch die Europäische Union verurteilte den aserbaidschanischen Militäreinsatz zur Eroberung der auch von Armenien beanspruchten Region Berg-Karabach. „Wir fordern ein sofortiges Ende der Feindseligkeiten und rufen Aserbaidschan auf, die derzeitigen militärischen Aktivitäten einzustellen“, teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Dienstag mit.

Russland rief ebenfalls zur Beendigung der Kämpfe zwischen den Ex-Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien auf. „Wir sind tief besorgt wegen der scharfen Eskalation der Lage in Berg-Karabach“, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Dienstag bei einem Pressebriefing zu der Auseinandersetzung um die Konfliktregion.

Das christlich-orthodoxe Armenien und das muslimische Aserbaidschan im Südkaukasus sind seit Jahrzehnten miteinander verfeindet. Größter Streitpunkt ist die Zugehörigkeit der Region Berg-Karabach. In den 1990er Jahren hatte sich die dortige Bevölkerung unterstützt durch Eriwan von Baku gelöst. 2020 gelang dem durch Öl- und Gaseinnahmen hochgerüsteten Aserbaidschan die Revanche. In einem Krieg eroberte das Land große Teile Berg-Karabachs zurück.

Auch der anschließend ausgehandelte Waffenstillstand wurde bereits mehrfach gebrochen. Seit Monaten blockiert Aserbaidschan zudem den Latschin-Korridor als letzte Verbindung zwischen dem armenischen Kernland und Berg-Karabach. Die humanitäre Lage in der Konfliktregion galt daher schon vor Ausbruch der neuen Kämpfe als katastrophal.

