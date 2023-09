Massenexodus nach Militäroffensive: Zehntausende Armenier fliehen aus Berg-Karabach

Goris. Auf der Flucht nach Armenien sind Rusan Israjeljan und ihre Kinder in Berg-Karabach tagelang durch Wälder gelaufen und haben sich vor aserbaidschanischen Drohnen versteckt. In dem Konvoi mit Tausenden Flüchtenden transportierte ein Lastwagen die Leichen von Israjeljans Mann, Bruder und Onkel zur Beerdigung nach Armenien. Sie starben bei der Verteidigung ihres Dorfes Saruschen, während des aserbaidschanischen Angriffs in der vergangenen Woche, mit dem die Ex-Sowjetrepublik die Region zurückeroberte.

„Zu Beginn des Angriffs versteckten sich die Frauen und Kinder im oberen Teil des Dorfes“, sagt die 35-jährige Mutter. „In derselben Nacht sind wir zu Fuß durch die Wälder geflohen, während unsere Männer das Dorf verteidigen mussten.“ Israjeljan, ihr achtjähriger Sohn und ihre elf- und zwölfjährigen Töchter fanden schließlich ein Auto und fuhren in die Regionalhauptstadt Stepanakert, wo sie zwei Tage ohne Essen oder Ersatzkleidung im Freien verbrachten.

„Ich konnte zwei Tage lang kein einziges Stück Brot für meine Kinder finden“

„Nach der Blockade waren meine Kinder bereits unterernährt“, berichtet sie mit Blick auf die neunmonatige aserbaidschanische Sperrung der einzigen Straße, die Berg-Karabach mit Armenien verbindet. „Ich konnte in Stepanakert zwei Tage lang kein einziges Stück Brot für meine Kinder finden. Es war nicht möglich, länger zu bleiben. Wir schafften es, uns in das Auto eines Freundes zu quetschen.“

Tausende Armenier verlassen Berg-Karabach Am Dienstag vergangener Woche hat Aserbaidschans Militär das Gebiet angegriffen. © Quelle: Reuters

Seit der aserbaidschanischen Militäroperation zur Rückeroberung der Region nach drei Jahrzehnten separatistischer Herrschaft sind 65.000 Menschen – mehr als die Hälfte der Bevölkerung Berg-Karabachs – nach Armenien geflohen. Berg-Karabach liegt zwar auf aserbaidschanischem Staatsgebiet, wird aber mehrheitlich von ethnischen Armeniern bewohnt und ist zwischen den beiden verfeindeten Ex-Sowjetrepubliken schon seit Jahrzehnten umkämpft. Am vergangenen Dienstag startete Aserbaidschan eine Militäroperation zur Eroberung Berg-Karabachs. Nur einen Tag später ergaben sich die unterlegenen Karabach-Armenier.

Kilometerlange Staus durch Massenflucht

Der Massenexodus verursachte riesige Verkehrsstaus – die 100 Kilometer lange Fahrt dauerte eine halbe Ewigkeit. 28 Stunden lang seien sie zu siebt in einem kleinen Auto unterwegs gewesen, sagt Tatew Mirzojan, als sie am Mittwoch die armenische Stadt Goris erreichte.

Am Freitag hatte Aserbaidschan die Blockade der Straße nach Armenien – des Latschin-Korridors – aufgehoben, nachdem die Behörden der Separatisten zugestimmt hatten, die Waffen niederzulegen und Verhandlungen über eine „Wiedereingliederung“ der Region zu führen.

„Manchmal blieben die Autos stundenlang stehen und bewegten sich nicht. Wir wussten nicht warum, aber der erste Gedanke war, dass die Straße wieder gesperrt ist“, sagt Israjeljan. „Gott sei Dank erreichten wir Armenien, und obwohl ich mir nicht vorstellen kann, was als Nächstes passiert, weiß ich zumindest, dass das Leben meiner Kinder nicht mehr in Gefahr ist.“

Eine armenische Frau aus Berg-Karabach sitzt in einem Auto, als sie im armenischen Goris ankommt. Mehr als 42.000 Menschen sind nach offiziellen armenischen Angaben inzwischen aus der von Aserbaidschan zurückeroberten kaukasischen Konfliktregion Berg-Karabach nach Armenien geflohen. © Quelle: Vasily Krestyaninov/AP/dpa

Armenische Behörden stellen Notunterkünfte

Freiwillige des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz versorgten die Flüchtenden im armenischen Dorf Kornidsor nahe der Grenze mit Nahrungsmitteln und leisteten medizinische Hilfe. Die armenischen Behörden verteilten Notunterkünfte, wofür sich in der nahe gelegenen Stadt Goris Schlangen mit Autos voller Flüchtender bildeten.

Viele beschuldigen die armenische Regierung und die in Berg-Karabach stationierten russischen Friedenstruppen, Aserbaidschan nicht an der gewaltsamen Rückeroberung gehindert zu haben. Seit Ende des Separatistenkrieges 1994 hatte Berg-Karabach seine Angelegenheiten selbst geregelt – ohne internationale Anerkennung, unter der Kontrolle ethnisch armenischer Kräfte, die vom armenischen Militär unterstützt wurden.

2020 gewann Aserbaidschan in einem sechswöchigen Krieg mit Armenien große Gebiete zurück, darunter Teile von Berg-Karabach. Dieser Krieg endete mit einem von Moskau vermittelten Waffenstillstand und der Entsendung von 2000 russischen Friedenssoldaten zur Überwachung der Region.

Russland, das seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 Armeniens wichtigster Geldgeber und Verbündeter ist, hat sich auch um freundschaftliche Beziehungen zu Aserbaidschan bemüht. Doch der Einfluss Moskaus in der Region schwand, als der Krieg in der Ukraine russische Ressourcen abzog, sodass die Region zunehmend von Aserbaidschans wichtigstem Verbündeten, der Türkei, abhängig ist.

Ein verwundeter armenischer Mann namens Sasha, 84 Jahre alt, aus Stepanakert in Berg-Karabach wird von Freiwilligen bei seiner Ankunft in der armenischen Stadt Goris in der Region Syunik gestützt. Die Regierung der international nicht anerkannten Republik Arzach (Berg-Karabach) hat nach der Niederlage gegen Aserbaidschan die Auflösung aller ihr unterstehenden Behörden bis zum 1. Januar 2024 beschlossen. © Quelle: Vasily Krestyaninov/AP/dpa

„Aserbaidschan hat geschossen, aber sie haben nichts getan“

„Aserbaidschan hat geschossen, aber sie haben nichts getan“, berichtet Israjeljan über die russischen Friedenstruppen. Moskau wies die Kritik an seinen Soldaten zurück: Berg-Karabach sei „eine innere Angelegenheit Aserbaidschans“ und Aserbaidschan handele „auf seinem eigenen Territorium, das von der Führung Armeniens anerkannt wurde“, betonte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Die blitzartige Militäroperation Aserbaidschans schürte noch mehr Wut. „Die Führer Aserbaidschans, Russlands und Armeniens sind verantwortlich für die erzwungene Migration der Menschen von Berg-Karabach“, betont Tatewik Chatschatrjana vom Mütter-Unterstützungszentrum, einer Nichtregierungsorganisation in Berg-Karabach.

„Alle Menschen in Stepanakert sind verzweifelt auf der Suche nach Treibstoff“, sagt Chatschatrjana, die ebenfalls auf eine Gelegenheit wartete, mit ihrer Familie aus der Regionalhauptstadt zu fliehen. „Wegen der neunmonatigen Blockade gibt es fast keinen Treibstoff mehr. Die Menschen stehen stundenlang Schlange für eine kleine Menge, die für den Latschin-Korridor reicht.“

Bei Explosion sterben mindestens 68 Menschen

Bei einer gewaltigen Explosion an einer überfüllten Tankstelle nahe Stepanakert wurden am späten Montagabend mindestens 68 Menschen getötet und 290 verletzt, wie die separatistischen Behörden mitteilten. Weitere 105 Menschen gelten demnach noch als vermisst. Zum Zeitpunkt der Explosion warteten flüchtende Armenier darauf, ihre Tanks zu füllen.

Berg-Karabach: Verletzte und Tote nach Explosion an Tankstelle Zum Zeitpunkt des Unglücks standen viele Menschen für Benzin an der Tankstelle an, weil sie in ihren Autos in das benachbarte Armenien fliehen wollten. © Quelle: Reuters

Chatschatrjana erzählt, ihr Mann habe vor der Explosion noch etwas Treibstoff finden können. „Wir haben nur ein paar Kleider gepackt und Fotos aus dem Familienalbum mitgenommen“, sagt sie. „Es ist noch zu früh, um über die Zukunft zu sprechen. Zunächst müssen wir heil hier herauskommen, denn der Korridor könnte sich jeden Moment schließen.“

Die aserbaidschanischen Behörden sagten zu, die Rechte der ethnischen Armenier zu respektieren, aber viele trauen diesem Versprechen nicht und fürchten Vergeltung aufgrund des seit 30 Jahren schwelenden separatistischen Konflikts. Aserbaidschans Behörden schickten folgende Textnachricht an die Einwohner von Berg-Karabach: „Die richtige Wahl für Sie ist die Wiedereingliederung in die aserbaidschanische Gemeinschaft.“

Angst vor Repressalien durch Aserbaidschans Regierung

„Dies ist keine Wahl, sondern die Imitation einer Wahl“, kommentiert Chatschatrjana. „Bei einer echten Integration wird man nicht getötet, enthauptet, erschossen oder dem Hungertod ausgesetzt. Zu behaupten, dass man nach diesem Gemetzel eine Wahl hat, ist ein Hohn.“ Nach ihrer Einschätzung werden unter aserbaidschanischer Kontrolle nur wenige Menschen in Berg-Karabach bleiben wollen. „Die, die bleiben, werden diejenigen sein, die lieber in ihrer Heimat getötet werden wollen, als in ein unsicheres Exil zu ziehen.“

Thomas de Waal von der Denkfabrik Carnegie Europe ist Experte für den Konflikt und rechnet damit, dass die Mehrheit der Armenier das Land verlassen werde – wegen unerträglicher Lebensbedingungen und der Forderung, „sich in Aserbaidschan zu integrieren, einem Land, zu dem sie nie gehört haben und dessen Sprache die meisten nicht einmal sprechen“. De Waal betont: „Wir sprechen über den Verlust eines Ortes, der seit vielen Jahrhunderten eine bedeutende armenische Bevölkerung und politische Autonomie, armenische Autonomie, hatte.“

Die 22-jährige Journalistin Aspram Awanesjan aus Stepanakert berichtet, viele Armenier hätten ihre Habseligkeiten verbrannt, weil sie sie nicht mitnehmen konnten: „In den Straßen von Stepanakert sitzen Leute auf ihren Bündeln und warten auf ein Auto, das sie mitnimmt.“ Sie selbst wartet auf ihre Familie aus dem Dorf Berdaschen, um zusammen zu fliehen. Sie wünschte, sie könnte ihr ganzes Zuhause und das Grab ihrer Großmutter mitnehmen, sagt sie: „Wir müssen unser ganzes Leben in einen Koffer packen.“

RND/AP