Berg-Karabach: Friedhofsruhe ist ein zu hoher Preis für Gas

Berlin. Es geht nur um 4400 Quadratkilometer, aber eine Kleinigkeit ist die Sache nicht. Mit einer Militäroffensive hat Aserbaidschan die Kontrolle über Berg-Karabach übernommen, um die seit Jahrzehnten gerungen wird. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew und sein Verbündeter, der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan, schüttelten sich zufrieden die Hände.

Alijews Worte klingen da wie Hohn

Aber die Lösung eines Konflikts mit Gewalt ist keine überzeugende. Zu Tausenden fliehen denn auch die meist armenischstämmigen Bewohner der Region nach Armenien. Sie wollen sich nicht auf Zusicherungen Alijews verlassen, dass ihnen schon nichts passieren werde. Kein Wunder: In den vergangenen Jahren ist Aserbaidschan nicht freundlich mit ihnen umgegangen, es hat die Lieferung von Lebensmitteln und Medikamenten nach Berg-Karabach blockiert. Alijews Worte klingen da wie Hohn.

Tausende Armenier verlassen Berg-Karabach Am Dienstag vergangener Woche hatte Aserbaidschans Militär das Gebiet angegriffen. © Quelle: Reuters

Und Alijews territorialer Hunger ist noch nicht gestillt. Mit Erdogan traf er sich in der Enklave Nachitschewan, zu der er eine Landverbindung herstellen will – diplomatisches Zündeln auf hohem Niveau. Damit der Konflikt nicht auf weitere Jahrzehnte verlängert wird, muss Aserbaidschan sich mit Armenien am Verhandlungstisch einigen.

Gieriger Blick auf die Gasvorkommen Aserbaidschans

Aber Alijew kann sich gestärkt fühlen. Russland hat sich als Alliierter des Nachbarlands Armenien selbst aus dem Spiel genommen, weil es seine Kräfte nun in dem Krieg gegen die Ukraine braucht. In Berg-Karabach beschränkt sich die Moskauer Hilfe jetzt darauf, Flüchtende nach Armenien zu transportieren. Und die EU blickt gierig auf die Gasvorkommen Aserbaidschans und hat den Konflikt lieber mal an die Seite geschoben.

Fakten schaffen durch die Macht des Stärkeren – die EU kann dies in Berg-Karabach genauso wenig hinnehmen wie in der Ukraine. Das Mindeste ist, die Geschäfte mit Aserbaidschan zu überdenken. Die Friedhofsruhe in Berg-Karabach wäre ein zu hoher Preis für Gas.