Bericht: 90.000 russische Soldaten in der Ukraine getötet oder schwer verletzt

Verleumdungsklage in New York

Trump muss wegen Vergewaltigungsvorwürfen aussagen

In einem Verleumdungsprozess muss der frühere US-Präsident Donald Trump wie geplant am 19. Oktober aussagen. Hintergrund sind Vorwürfe der Kolumnistin Jean Carroll, Trump habe sie Mitte der 1990er Jahre in einer Umkleidekabine eines Nobelkaufhauses in Manhattan vergewaltigt.