Bericht: Deutschland plant neue Waffenlieferungen an die Ukraine

Deutschland will die Ukraine mit einem weiteren Waffenpaket unterstützen. Das berichtet das Nachrichtenmagazin der „Spiegel“. Demnach handelt es sich um das das größte Waffenpaket, das die Bundesregierung seit Kriegsbeginn bereitstellt, um die ukrainischen Streitkräfte zu stärken. Laut dem Bericht haben die beteiligten Ressorts und das Kanzleramt in den vergangenen Tagen in geheimen Verhandlungen beschlossen, dass Waffen im Wert von etwa 2,7 Milliarden Euro an die Ukraine gehen sollen.

Konkret plane die Bundesregierung, der Ukraine in den nächsten Wochen mehr Marder-Schützenpanzer, Leopard-1-Panzer, Gepard-Flugabwehrpanzer, Aufklärungsdrohnen, zusätzliche Iris-T-Flugabwehrsysteme mit Munition sowie weitere Artillerie-Munition und gepanzerte Gefechts- und Logistikfahrzeuge zur Verfügung zu stellen. Finanziert werden soll die Waffenhilfe aus einem Sonderbudget, das allein für 2023 rund 3,2 Milliarden Euro mehr für die Unterstützung vorsieht.

Offizielle Verkündigung während Preisübergabe in Aachen?

Mit dem neuen Waffenpaket sollen laut „Spiegel“ zum einen die Landstreitkräfte der Ukraine mithilfe der Schützen- und Kampfpanzer unterstützt werden. Zum anderen soll auch die Flugabwehr der Ukraine deutlich aufgerüstet werden. Offiziell soll die Hilfe laut Informationen des Nachrichtenmagazins bei der Verleihung des Karlspreises an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verkündet werden. Zu der Übergabe am Sonntag in Aachen soll Selenskyj möglicherweise persönlich nach Deutschland kommen.

Teil des umfangreichen Waffenpakets sollen unter anderen 20 zusätzliche Marder-Schützenpanzer und 30 Leopard-1-Panzer sein. Zudem wird die Lieferung von 18 Radhaubitzen fortgesetzt, die bereits Ende 2022 angekündigt worden war.

Lieferung von weiteren Iris-T-SLM-Flugabwehrsystemen

Darüber hinaus soll die Bundesregierung auch die Lieferung von vier weiteren Iris-T-SLM-Flugabwehrsystemen planen. Mit Hilfe von zwei bereist gelieferten Einheiten des modernen Systems hat die Ukraine in den vergangenen Monaten zahlreiche russische Drohnen und Raketen abgefangen. So spielte das System laut ukrainischen Militärs auch eine entscheidende Rolle bei dem Schutz der Hauptstadt Kiew. Des Weiteren sollen 100 geschützten Gefechtsfahrzeugen und 100 logistischen Unterstützungsfahrzeugen auf der Liste stehen.

Selenskyj hat die geplante Gegenoffensive gegen die russischen Invasoren zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen. Auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba dämpfte kürzlich die Erwartungen für den im Frühjahr erwarteten Gegenschlag. „Betrachten Sie diese Gegenoffensive nicht als die letzte, denn wir wissen nicht, was dabei herauskommen wird“, sagte er kürzlich in einem Interview.

Die Bundesregierung sieht das Kriegsende offenbar ebenfalls noch in weiter Ferne: Für die Jahre bis 2032 sind weitere acht Milliarden Euro für die Aufrüstung und Modernisierung der ukrainischen Armee vorgesehen.

