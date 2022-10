Polen meldet Leck in Ölpipeline Druschba

Der nördliche Teil der russischen Ölpipeline Druschba hat ein Leck, wie der Betreiber Pern in einer Pressemitteilung am Mittwoch verkündete. Die Beschädigung in einem der zwei Stränge der Leitung wurde in Polen entdeckt. Die Ursache ist derzeit noch unklar.

Berlin. An der Ölpipeline Druschba ist nach Angaben des Betreibers ein Leck aufgetreten. Die Pipeline ist eine der größten der Welt und beliefert aus Russland weite Teile in Mitteleuropa mit Öl – auch Deutschland. In einer Pressemitteilung gab der Pipelinebetreiber Pern bekannt, dass das Leck am Dienstagabend rund 70 Kilometer entfernt von der polnischen Stadt Plock entdeckt wurde.

Die Ursache sei bisher noch unklar, heißt es. „Zum jetzigen Zeitpunkt handeln alle Pern-Dienste (Technik, Betrieb, Werksfeuerwehr und Umweltschutz) nach den für diese Art von Situation vorgesehenen Algo­rithmen“, so der Betreiber.

Keine Probleme im südlichen Strang

„Die Pumpen wurden sofort abgeschaltet. Der andere Strang der Ölpipeline ist unverändert in Betrieb“, heißt es in dem Statement des Betreibers. Dies gelte auch für das restliche Netzwerk. An den Ort des Lecks seien Einsatzkräfte des Betreibers sowie die Feuerwehr entsandt worden.

Die Pipeline Druschba (Freundschaft) zählt zu den größten der Welt und liefert russisches Öl in mehrere Länder Mitteleuropas. Sie versorgt auch die Raffinerie Schwedt.

RND/ag/dpa