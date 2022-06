USA wollen Russland für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft ziehen

Vor Rund zwei Monaten gingen die Bilder aus Butscha um die Welt. In der Aufarbeitung russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine kündigten die USA erneut an, Russland zur Rechenschaft ziehen zu wollen. Die Vereinigten Staaten würden mit Hochdruck auf internationale Ermittlungen hinarbeiten.