Leitung nach Europa: Schwere Explosion an russischer Gaspipeline – mindestes drei Tote

Bei einer Explosion an einer Gaspipeline in der russischen Region Vurnary sind nach ersten Angaben mindestens drei Menschen gestorben.

An einer russischen Gaspipeline soll es eine Explosion gegeben haben - die Pipeline leitet Gas von Russland über die Ukraine an Europa. Das russische Nachrichtenportal RBC berichtet, dass bei der Detonation an der Hauptgasleitung Urengoi-Pomary-Uzhgorod drei Menschen getötet und ein weiterer verletzt wurden. Bei Twitter kursiert bereits ein Video, das die Explosion und das dadurch verursachte Feuer an der Pipeline zeigen soll.

Wie der „Focus“ schreibt, leitet die Pipeline Gas aus der russischen Arktis durch die Ukraine nach Europa. Die in den 1980er Jahren gebaute Pipeline ist demnach derzeit die Hauptroute für russisches Gas nach Europa. Lokale Beamte hätten über die Telegram mitgeteilt, dass der Gasfluss durch den Abschnitt der Urengoi-Pomary-Uzhhorod-Leitung um 13:50 Uhr unterbrochen wurde.

Die Pipeline sei während geplanter Wartungsarbeiten in der Nähe des Dorfes Kalinino, etwa 150 km westlich der Stadt Kasan, explodiert. Die dabei entstandene Gasfackel sei gelöscht worden.

Eine offizielle Bestätigung der Behörden gibt es bisher nicht. Die Erdgasleitung ist eine der wichtigsten Exportpipelines Russlands, die sich teilweise im Besitz der Ukraine befindet und von ihr betrieben wird.

RND/toe