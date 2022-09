Russland könnte Mobilmachung von einer Million Menschen veranlassen – Kreml dementiert

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch die Mobilmachung von 300.000 Reservisten befohlen. Einem Bericht zufolge erlaubt ein geheimer Teil des Dekrets dem russischen Verteidigungsministerium sogar die Einberufung von einer Million Menschen. Kremlsprecher Dmitri Peskow dementiert die Angaben.

Angehörige der russischen Streitkräfte stehen vor einem Rekrutierungsbüro in der Stadt Rostow am Don.

Moskau. Am Mittwoch hat Kremlchef Wladimir Putin in einer Teilmobilmachung die Einberufung von 300.000 Reservisten befohlen. In einem Teil des Dekrets, welches einem Bericht zufolge zunächst für den internen Gebrauch bestimmt ist, heißt es offenbar, das russische Verteidigungsministerium könne insgesamt eine Million Menschen einberufen.

Das berichtet die russische Zeitung „Nowaja Gaseta Europa“ mit Verweis auf eine Quelle in der russischen Präsidialverwaltung. Angesprochen auf die Zahl gab Kremlsprecher Dmitri Peskow an, sie beziehe sich auf die Zahl der Reservisten, die zum Militärdienst einberufen werden könnten. Es gelte weiterhin, dass 300.000 Menschen einberufen werden sollen, so Peskow.

Die russisch- und englischsprachige Onlinezeitung „Nowaja Gaseta Europa“ wird seit April 2022 aus der lettischen Hauptstadt Riga betrieben. Bei ihr arbeiten ehemalige Redakteure der „Nowaja Gaseta“, die nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ins Ausland geflohen sind. Die „Nowaja Gaseta“ gilt als eines der wenigen verbliebenen unabhängigen Medien in Russland.

Nach schweren Verlusten im Angriffskrieg gegen die Ukraine will die russische Führung mit den Einberufungen die Armee wieder ergänzen. Nicht verifizierte Videos im Internet zeigten, dass die Behörden in den sibirischen Teilrepubliken Burjatien und Sacha (Jakutien) schon am Donnerstag viele junge Männer zum Militär einzogen.

Die russische Armee hat nach Experteneinschätzungen in der Ukraine auch bisher überproportional viele Angehörige nationaler Minderheiten eingesetzt. Wenige Stunden nach der Teilmobilmachung kam es in mehreren russischen Städten zu Protesten. Bürgerrechtler berichten von mehr als 1300 Festnahmen.

