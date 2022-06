Zigaretten sollen bei einer SPD-Party in einem Gebäude des Bundestags in Berlin einen Feuerwehreinsatz ausgelöst haben (Archivbild).

Bericht: SPD-Party löste Feuerwehreinsatz in Bundestagsgebäude aus

Berlin. Weil einige Abgeordnete im Berliner Otto-Wels-Haus eine Party gefeiert und dabei auf den Fluren geraucht haben sollen, ist es bereits im Mai zu einem Feuerwehreinsatz in dem Gebäude des Bundestags gekommen. Feuerwehr, Bundestag sowie ein Sprecher der SPD-Fraktion bestätigten den Vorfall.

Wie das Portal The Pioneer berichtet, hatte die Abgeordnete Ye-One Rhie aus Aachen nach ihrem Büroumzug einige andere Parlamentarier, überwiegend aus der SPD, in das Otto-Wels-Haus zu der Party eingeladen. Dem Bericht zufolge wurde Fußball geschaut, dabei Pizza und Bier verzehrt. Um 21.45 Uhr sei dann der Feueralarm ausgelöst worden.

Vorfall könnte Konsequenzen haben

„Im Innenhof befanden sich circa 80 Personen, die nach der Räumungsdurchsage das Gebäude verlassen hatten“, so der Bundestag gegenüber The Pioneer. Wie viele Personen tatsächlich an Ort und Stelle gewesen seien, ist derweil unklar – Personalien seien nicht festgestellt worden.

Für die SPD-Abgeordnete Ye-One Rhie könnte der Vorfall Konsequenzen haben. Die Erste Parlamentartische Geschäftsführerin Katja Mast wies auf die Würde des Hauses hin, zudem hieß es: „Sollten im Zusammenhang mit dem Vorfall Kosten zu begleichen sein, erwartet die Fraktionsführung von den Verantwortlichen einen entsprechenden Ausgleich.“

Rhie bestätigte dem Bericht zufolge, dem nachzukommen. Zudem habe sie sich „bei den Betroffenen entschuldigt“.

