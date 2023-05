Bericht: Taliban stören Arbeit von Hilfsorganisationen in Afghanistan

Islamabad. Ein neuer Bericht zeigt auf, wie Taliban die Arbeit von Hilfsorganisationen in Afghanistan stören. Der am Mittwoch veröffentlichte Quartalsbericht des US-Generalinspekteurs für den Wiederaufbau in Afghanistan (Sigar) listet mehrere Fälle auf, in denen Vertreter der militanten Islamisten, die seit August 2021 wieder in dem Land herrschen, sich in die Arbeit von NGOs einmischten oder diese behinderten. So gab etwa ein Taliban-Kämpfer jüngst Luftschüsse bei einer Essensausgabe ab.

Ende Dezember verboten die Taliban Frauen die Arbeit für internationale Hilfsorganisationen, im April wurde das Verbot auf UN-Organisationen ausgeweitet. Die Maßnahme wird vom Geheimdienst des Landes aktiv umgesetzt, der der Taliban-Führung in Kandahar Bericht erstattet, wie aus dem Bericht hervorgeht.

Taliban fordern zunehmend Einfluss auf Projektentscheidungen

Die Organisationen sind demnach mit Sicherheitsrisiken und Belästigungen an Taliban-Checkpoints konfrontiert, mit unangekündigten Besuchen in ihren Büros, wiederholten Anfragen zu Arbeitsplänen, Budgets, Einsätzen und Personal. Zudem fordern die Taliban den Angaben zufolge zunehmend Einfluss auf Projektentscheidungen und deren Umsetzung ein.

Das Verbot vom April signalisiere wahrscheinlich, dass die Einmischung in die Arbeit von Hilfsorganisationen zum Nachteil des afghanischen Volkes weitergehen werde, heißt es in dem Bericht.

RND/AP