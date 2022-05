Windenergie: Baerbock baut Zusammenarbeit mit Ostsee-Staaten aus

Mit ersten gemeinsamen Offshore-Windparks will Deutschland die Zusammenarbeit mit den Ostsee-Staaten ausbauen. So wolle man klimaneutral und unabhängig von Energieimporten werden, so Außenministerin Annalena Baerbock am Mittwoch.