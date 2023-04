Bericht: US-Geheimdienste könnten Verteidigungsministerium ausspioniert haben

Berlin. US-Geheimdienste könnten das Bundesverteidigungsministerium ausgespäht haben. Diesen Verdacht weckt ein Papier, das im Zuge der Pentagon-Leaks öffentlich gemacht wurde, und der „Zeit“ sowie dem ARD-Magazin „Kontraste“ vorliegt. Darin beschreiben Geheimdienstbeamte ein Treffen von chinesischen Militärs und Mitarbeitern des Verteidigungsministeriums in Berlin. Demnach sei das als „Top Secret“ eingestufte Dokument mit der Überschrift „Das deutsche Verteidigungsministerium lehnt eine vertiefte Kooperation mit der Volksrepublik China ab, bis China transparenter wird“ durch die Quelle „SI“ in amerikanische Hände gelangt. „SI“ steht in diesem Fall für „Signal Intelligence“, also Fernmeldeaufklärung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Das beschriebene Treffen fand am 20. Februar statt. Die chinesische Militärdelegation reiste durch Europa, um das angespannte Verhältnis zwischen den europäischen Staaten und China zu entkrampfen, und kam dazu auch in die deutsche Hauptstadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Abhörung könnte offiziell angeordnet worden sein

Die Inhalte der Gespräche sind relativ konkret zusammengefasst. So sollen die deutschen Vertreter den Chinesen klargemacht haben, „dass keine weitere Kooperation im Verteidigungsbereich“ möglich sei, solange Peking intransparent und abgeschottet agiere. In Berlin wüsste man, dass „die Volksrepublik China angesichts großen US-amerikanischen Drucks eine ‚Charme-Offensive‘ begonnen“ habe, heißt es weiter. Die Deutschen hielten „die Ablehnung der weitergehenden Kooperation mit den Chinesen für einen Akt der Solidarität mit den USA“.

Wer den Geheimdienstbericht erstellt hat und warum, geht aus dem Schreiben nicht hervor. Allerdings ist darauf die Kennzeichnung „FISA“ zu lesen, was darauf hindeuten könnte, dass es sich um eine von einem Spezialgericht genehmigte Überwachung handelte. Das „United States Foreign Intelligence Surveillance Court“ (kurz: „FISA“) ist ein Bundesgericht der USA, das die Überwachungsaktionen der nationalen Auslandsgeheimdienste regeln soll.

US-Botschaft soll über Treffen informiert worden sein

Nach Informationen der „Zeit“ sollen sich die Inhalte des Berichts mit den tatsächlich geführten Gesprächen decken. Aus Regierungskreisen wisse die Zeitung aber auch, dass Vertreter der US-Botschaft über das Treffen mit den Chinesen offiziell informiert wurden. Womöglich mische sich in dem Bericht die diplomatische Unterrichtung mit nachrichtendienstlichem Aufkommen, heißt es laut der „Zeit“ aus Regierungskreisen weiter. Inwiefern das Bundesverteidigungsministerium und die Bundesregierung bereits informiert wurden und ob eine Klärung angestrebt werden soll, ist nicht bekannt. Eine schriftliche Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) beim Ministerium blieb bislang unbeantwortet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pentagon-Leaks: Mitarbeiter einer US-Militärbasis soll Geheimdienstdokumente veröffentlicht haben Laut der „Washington Post“ soll der Urheber der jüngst an die Öffentlichkeit gelangten US-Geheimdienstdokumente ein junger Militär-Mitarbeiter sein. © Quelle: dpa

Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz forderte gegenüber „Kontraste“ die Aufklärung des Falls: „Man muss jetzt erst mal mit den Amerikanern sprechen und klären, wie es zu der Spionage kommen konnte“, sagte er. Der Politikwissenschaftler Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations (ECFR) hinterfragte die Sinnhaftigkeit einer möglichen Spionage: „Hier wird von den Amerikanern eine Information als ‚top secret‘ eingestuft, die man auch hätte bekommen können, wenn man bei der Stiftung Wissenschaft und Politik anruft oder wenn man ganz freundlich im Verteidigungsministerium nachgefragt hätte“, erklärte er der ARD.

Erinnerungen an NSA-Affäre

Der Fall erinnert an die NSA-Affäre im Jahr 2013. Vor zehn Jahren wurde bekannt, dass die National Security Agency (NSA) Deutschland abhörte. Eines der Ziele des Geheimdienstes war die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. „Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht“, kritisierte die Politikerin damals. Ex-US-Präsident Barack Obama versprach Merkel, dass sie nicht mehr abgehört werde. Unklar blieb, ob andere Abhöroperationen gegen deutsche Politiker weiterliefen. Das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland blieb lange Zeit angespannt.

RND/nis