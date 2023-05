Bericht: Vier Tote nach israelischem Angriff auf Flughafen in Aleppo - Flugbetrieb vorerst eingestellt

Damaskus. Israel hat nach syrischen Angaben den Flughafen der Stadt Aleppo und einen nahe liegenden Militärflughafen angegriffen. Bei dem Luftangriff in der Nacht zum Dienstag seien vier Menschen getötet worden, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Sieben Personen wurden nach Angaben der Staatsagentur Sana verletzt. Der Flugbetrieb am Flughafen Aleppo sei vorübergehend eingestellt worden. Israels Armee wollte die Berichte, wie in diesen Fällen üblich, nicht kommentieren.

Iran-treue Milizen kontrollieren der Beobachtungsstelle mit Sitz in London zufolge die Gegend. Bei dem Angriff sei ein Waffenlager der Milizen getroffen worden, wie die Aktivisten berichteten. Bei den Opfern handelt es sich den Angaben zufolge um Mitglieder der Milizen und einen syrischen Offizier.

Israels Luftwaffe bombardiert regelmäßig Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien. Auch die Flughäfen in Damaskus und Aleppo waren in der Vergangenheit bereits Ziel der Angriffe. Israel will damit verhindern, dass sein Erzfeind Iran seinen militärischen Einfluss in Syrien mit Hilfe verbündeter Milizen ausbaut. Der Iran ist neben Russland der wichtigste Verbündete der syrischen Regierung.

RND/dpa

