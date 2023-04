Berichte: Erneut Luftangriffe und Raketenbeschuss im Sudan

Zerstörte Militärfahrzeuge stehen nach anhaltender Kämpfe auf einer Straße. Luftangriffe und Artilleriefeuer dauerten nach Angaben von Augenzeugen und einem Reporter der Deutschen Presse-Agentur vor Ort auch am Donnerstag (20.04.2023) an.

Khartum. Im Konflikt im Sudan ist es am Freitagmittag in der Hauptstadt Khartum übereinstimmenden Medien- und Augenzeugenberichten zufolge zu schweren Luftangriffen und Raketenbeschuss gekommen. Die Luftwaffe der sudanesischen Armee habe Ziele im Zentrum und Norden der Stadt sowie in der angrenzenden Stadt Omdurman beschossen. Die Angriffe erfolgten erneut in unmittelbarer Nähe von dicht besiedelten Wohngebieten.

Lage im Sudan spitzt sich zu: Waffenruhe nach wenigen Minuten gebrochen Bei den seit Samstag andauernden Kämpfen sind bislang nach UN-Angaben mindestens 185 Menschen getötet und mehr als 1800 verletzt worden. © Quelle: Reuters

In dem seit Jahren politisch instabilen Land im Nordosten Afrikas kämpft De-Facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der Oberbefehlshaber der Armee ist, mit seinen Truppen gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, den Anführer der mächtigen Rapid Support Forces (RSF), und dessen Einheiten um die Vorherrschaft. Die beiden Männer führten das gold- und ölreiche Land mit rund 46 Millionen Einwohnern seit einem gemeinsamen Militärcoup im Jahr 2021.

Auswärtiges Amt: Menschen geraten zunehmend in Bedrängnis

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes bringt die Situation die Menschen vor Ort zunehmend in Bedrängnis. Die Versorgungslage sei schlecht, und viele Menschen hätten keinen Strom, sagte ein Außenamtssprecher am Freitag in Berlin.

Nach seinen Worten wird, es für das Ministerium immer schwieriger, mit vor Ort befindlichen Deutschen in Kontakt zu bleiben, weil Handyakkus zur Neige gingen. Die Probleme nähmen von Tag zu Tag zu, sagte er. Das Auswärtige Amt unterstrich die Forderung nach einer Feuerpause, damit Menschen sich in Sicherheit und mit notwendigen Gütern versorgen können.

Die Lage vor Ort sei „unverändert drastisch“, sagte der deutsche Außenamtssprecher. Bislang ist es nicht gelungen, Deutsche aus dem Land zu evakuieren. Es würden weiter alle Optionen dafür geprüft und vorbereitet. Nach seinen Worten gehe es um eine „niedrige dreistellige Zahl“ von deutschen Staatsbürgern, die sich derzeit im Sudan aufhalten. Eine konkrete Zahl nannte er nicht. Es seien aber mehr als 150, wie es zunächst in Medienberichten hieß. Nach seinen Angaben und denen einer Sprecherin des Entwicklungsministeriums sind die lokalen und internationalen Botschafter der deutschen Vertretung im Sudan und den Stellen der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) derzeit in Sicherheit und wohlauf.

Der Außenamtssprecher bekräftige, man bemühe sich auch durch Gespräche mit anderen Staaten weiter um eine Feuerpause. Nachdem die bisherigen Versuche leider gescheitert sind, biete das Ende des Fastenmonats Ramadan ein weiteres Fenster für solch eine Waffenruhe, sagte er.

Am Freitag begannen die mehrtägigen Feiertage zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Internationale Vermittler hatten zuvor auf eine Waffenruhe während der Feiertage gedrängt. Die Kämpfe halten mittlerweile seit fast einer Woche ununterbrochen an.

