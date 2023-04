Berichte: Israel attackiert wieder Ziele in Syrien - zwei Tote

Damaskus. Bei einem israelischen Raketenangriff auf Ziele Iran-treuer Milizen in Syrien sind syrischen Angaben zufolge zwei Zivilisten getötet worden. Beide starben in einer Glasfabrik in der Nähe der Hauptstadt Damaskus, die von einer Rakete getroffen wurde, wie die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in der Nacht zu Dienstag mitteilte. Auch Syriens staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete zwei Tote und - nicht näher erläuterte - Schäden infolge der Angriffe. Die syrische Armee schoss demnach mehrere Raketen ab. Zudem habe Israels Militär auch den Flughafen von Damaskus sowie Ziele in Suwaida im Süden des Landes attackiert, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien.

Regelmäßige Angriffe auf Milizen

Israel greift regelmäßig Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland an, um zu verhindern, dass der Iran dort seinen militärischen Einfluss mit Hilfe von Milizen ausbaut. Der Iran und Russland gelten als wichtigste Verbündete der syrischen Regierung.

Erst in der vergangenen Woche wurden laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte bei einem Angriff der israelischen Armee in Syrien fünf Offiziere der iranischen Revolutionsgarden getötet. Die Revolutionsgarden sind die Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte und weitaus wichtiger als die klassische Armee des Landes.

RND/dpa