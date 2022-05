Berichte: Russische Truppen marschieren in Sjewjerodonezk ein

Nach Angaben des Gouverneurs von Luhansk sind russische Soldaten in Sjewjerodonezk in der Ostukraine einmarschiert. Es seien bei dem Beschuss zwei Zivilisten getötet und fünf Menschen verletzt worden, hieß es. Aktuell holten die Russen zusätzliche Ausrüstung und Munition für ihre Offensive in die Gegend, so das ukrainische Militär.