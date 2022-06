Kritik an Ernährung von Kollegin

Gesundheitsminister Karl Lauterbach soll in einer Videokonferenz der Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder die offizielle Tagesordnung kurzerhand für eine Belehrung in Sachen Ernährung unterbrochen haben. Grund war offenbar der Snack, den sich Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard gönnte. Die SPD-Politikerin knabberte nämlich an einem Kitkat-Schokoriegel.

Dieses Verhalten während der Besprechung soll Lauterbach nach Medienberichten sehr genervt haben. Der Minister soll über potenziell gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe doziert haben, was zur Folge hatte, dass die anderen zugeschalteten Landesgesundheitsminister sich mit Leonhard solidarisierten.

Mehrere Politiker sollen daraufhin selbst Süßigkeiten hervorgeholt haben. CSU-Gesundheitsminister Klaus Holetschek habe beispielsweise absichtlich eine Flasche Cola vor die Kamera gehalten. Die spontane Aufklärung des Bundesgesundheitsministers hat augenscheinlich seine Wirkung verfehlt.

RND/sz

