Berichte von Überlebenden: „Da war ein schwarzer Tunnel, Rauch, Feuer“

Eine Frau legt an einem Gedenkort für die Opfer des russischen Raketenangriffs in Krementchuk Blumen nieder.

In der Ukraine hat sich innerhalb weniger Minuten ein Sommer-Treffpunkt in ein höllisches Inferno verwandelt. Der russische Raketenangriff in der ukrainischen Stadt Krementschuk zerstörte ein Einkaufszentrum, in dem Kunden und Angestellte ihrem Alltag nachgingen – 20 Menschen werden immer noch vermisst. Die Überlebenden sind erschüttert von der Gewalt, die ihnen widerfahren ist.